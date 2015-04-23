Свежий выпуск По вопросам трудовых отношений Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Как отмечено, для стабилизации ситуации на производствах, защиты трудовых прав и гарантий работников по области заключено свыше 1 780 меморандумов между акиматами области, города, районов и руководителями предприятий. Подписано свыше 4 500 коллективных договоров между работодателями и работниками. В соответствии с Комплексным планом на 2015 год решено охватить мерами содействия занятости более 12 тыс. безработных и 4 100 малообеспеченных, а также самостоятельно занятых непродуктивным трудом граждан. В частности, в рамках государственных и отраслевых программ намечено реализовать 133 проекта, на основе которых будет создано около 11 тыс. новых рабочих мест.

Как подчеркнул на совещании руководитель области, в регионе имеются все условия для стабильной работы предприятий и достижения социально-экономических показателей, запланированных в текущем году.