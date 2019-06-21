По вопросам здравоохранения

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Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах развития научного центра, реализации медицинских проектов в рамках государственно-частного партнерства. Абай Байгенжин также рассказал Президенту о новых методах лечения рака в Центре томотерапии и ядерной медицины.

В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов здравоохранения.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения и пожелал успехов коллективу центра, сообщила пресс-служба Президента.

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