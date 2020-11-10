По всему периметру Костанайской области установят санпосты
Екатерина Елисеева
В Костанайской области принято решение установить санитарные посты на границах с другими регионами с 12 ноября. Об этом сообщил глава региона Архимед Мухамбетов на совещании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, передает Kazpravda.kz.
"С учетом выдвинутых членами штаба предложений, принято решение об установке с 00.00 часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями, а также будет усилена работа мониторинговых групп", – заявил Мухамбетов.
Вместе с тем, аким поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения, субъектов предпринимательства.