По вышедшим из обменника супругам стреляли в Алматы

В городе Алматы мужчина выстрелил из травматического пистолета в семейную пару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У обменного пункта в микрорайоне Жетысу-4 совершено разбойное нападение.

«Неизвестные напали на семейную пару, которая выходила из пункта обмена валют. В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета. Благо, жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает.

А между тем нападавшего разыскивала специальная следственно-оперативная группа. 40-летний подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области, уроженцем которой он является. Сейчас он этапирован в Алматы и взят под стражу.

По факту разбойного нападения в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. Следствие продолжается», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.