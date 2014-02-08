Экономика
По высоким стандартам экологичности

Как отметил Президент, подготовку к Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане надо использовать для создания центра изучения и внедрени лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и «зеленой» экономики. 

– Нам надо создавать условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили и создавать для них соответствующую инфраструктуру, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 

Надо сказать, что наша компания накопила определенный опыт в данной сфере. Уже четвертый год АО «КазТрансГаз» совместно с акиматом Алматы реализует проект перевода городского автотранспорта города на компримированный природный газ. Как известно, использование природного газа (метана, а не пропан-бутановой смеси) в автомобильном секторе сопровождается снижением выбросов угарного газа на 90–97%, углекислого газа – на 25%, оксида азота – на 35–60%. Наряду с этим снижаются и эксплуатационные расходы. Так, экономия расходов на топливо составляет от 15 до 50%, а срок службы моторных масел при использовании компримированного природного газа увеличивается примерно на 20%. 

В рамках проекта в 2010 году была построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), акиматом закуплено 200 автобусов, работающих на компримированном природном газе (КПГ). На сегодня в Алматы функционируют 3 такие «заправки», построенные АО «КазТрансГаз». По городу курсирует более 250 автобусов (их число в текущем году акимат планирует увеличить до 800) и около 300 легковых автомобилей, работающих на этом виде топлива. Количество легкового и грузового автотранспорта прогнозируется в нынешнем году на уровне более 450 единиц. В период с 2011 года по 2013 год автотранспорт Алматы, работающий на КПГ, потребил порядка 27 млн. м3 газа, что эквивалент­но 20 тыс. тонн традиционных видов топлива. С учетом растущего автопарка количество собственных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций будет увеличено до 5 единиц. 

С учетом положительного опыта Алматы АО «КазТрансГаз» наметило реа­лизацию аналогичных проектов и в других регионах республики. В частности, компания планирует построить по одной заправочной станции в Актобе, Кызылорде и Шымкенте. Кроме того, совместно с акиматом Астаны активно прорабатываются вопрос применения природного газа на автотранспорте столицы и варианты его доставки в условиях отсутствия газопровода – в компримированном или сжиженном виде. Данное направление является для Казахстана инновационным, и в настоящее время проводятся соответствующие исследования. 

Необходимо отметить, что за последние 10 лет потребление природного газа в качестве моторного топлива в мире возрос­ло в 7 раз – с 5,4 млрд. м3 до 37 млрд. м3. Соответственно, ощутимо вырос и парк «газовых» автомобилей – примерно в 12 раз. Если в 2000 году было около 1 млн. 400 тыс. таких автомобилей, то сейчас этот показатель перевалил за 17 млн. Цифры говорят о том, что использование экологически чистых видов топлива, главным образом через «газификацию» автопарков, – это устойчивый тренд в экономиках ведущих государств мира. И наш Президент справедливо считает, что Казахстан не должен стоять в стороне от этого процесса.

Вместе с тем для полноценного развития рынка газомоторного топлива необходимо принятие мер государственной поддержки с учетом мирового опыта. В различных странах применяются такие механизмы господдержки, как снижение налога на автотранспорт, запрет использования нефтяного топлива на автобусах, выделение грантов и дотаций на приобретение газового автотранспорта, снижение НДС и КПН для владельцев АГНКС. Таким образом, предпосылки для расширения рынка экологически чистых видов топлива в целом и газомоторного топлива в частности в нашей стране имеются. При соответствующей поддержке государства переход к экологическим видам топлива может быть ускорен. 

– К 2025 году мы должны полностью обеспечить собственный рынок горюче-смазочными материалами в соответствии с новыми стандартами экологичности, – отметил Глава государства в Стратегии «Казахстан-2050». В этом и заключается суть политики нового курса – принимать экономические и управленческие решения с точки зрения экономической целесообразности и долгосрочных интересов. 

Серик СУЛТАНГАЛИ,
генеральный директор АО «КазТрансГаз» 

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Закон Республики Казахстан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную р…
Международное сотрудничество , Экономика
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанс…
Экономика
Возврат излишне уплаченных средств утильсбора начат в Казах…
Мажилис , Экономика , Транспорт
Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]