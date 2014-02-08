По высоким стандартам экологичности

Как отметил Президент, подготовку к Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане надо использовать для создания центра изучения и внедрени лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и «зеленой» экономики.

– Нам надо создавать условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили и создавать для них соответствующую инфраструктуру, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Надо сказать, что наша компания накопила определенный опыт в данной сфере. Уже четвертый год АО «КазТрансГаз» совместно с акиматом Алматы реализует проект перевода городского автотранспорта города на компримированный природный газ. Как известно, использование природного газа (метана, а не пропан-бутановой смеси) в автомобильном секторе сопровождается снижением выбросов угарного газа на 90–97%, углекислого газа – на 25%, оксида азота – на 35–60%. Наряду с этим снижаются и эксплуатационные расходы. Так, экономия расходов на топливо составляет от 15 до 50%, а срок службы моторных масел при использовании компримированного природного газа увеличивается примерно на 20%.

В рамках проекта в 2010 году была построена автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), акиматом закуплено 200 автобусов, работающих на компримированном природном газе (КПГ). На сегодня в Алматы функционируют 3 такие «заправки», построенные АО «КазТрансГаз». По городу курсирует более 250 автобусов (их число в текущем году акимат планирует увеличить до 800) и около 300 легковых автомобилей, работающих на этом виде топлива. Количество легкового и грузового автотранспорта прогнозируется в нынешнем году на уровне более 450 единиц. В период с 2011 года по 2013 год автотранспорт Алматы, работающий на КПГ, потребил порядка 27 млн. м3 газа, что эквивалент­но 20 тыс. тонн традиционных видов топлива. С учетом растущего автопарка количество собственных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций будет увеличено до 5 единиц.

С учетом положительного опыта Алматы АО «КазТрансГаз» наметило реа­лизацию аналогичных проектов и в других регионах республики. В частности, компания планирует построить по одной заправочной станции в Актобе, Кызылорде и Шымкенте. Кроме того, совместно с акиматом Астаны активно прорабатываются вопрос применения природного газа на автотранспорте столицы и варианты его доставки в условиях отсутствия газопровода – в компримированном или сжиженном виде. Данное направление является для Казахстана инновационным, и в настоящее время проводятся соответствующие исследования.

Необходимо отметить, что за последние 10 лет потребление природного газа в качестве моторного топлива в мире возрос­ло в 7 раз – с 5,4 млрд. м3 до 37 млрд. м3. Соответственно, ощутимо вырос и парк «газовых» автомобилей – примерно в 12 раз. Если в 2000 году было около 1 млн. 400 тыс. таких автомобилей, то сейчас этот показатель перевалил за 17 млн. Цифры говорят о том, что использование экологически чистых видов топлива, главным образом через «газификацию» автопарков, – это устойчивый тренд в экономиках ведущих государств мира. И наш Президент справедливо считает, что Казахстан не должен стоять в стороне от этого процесса.

Вместе с тем для полноценного развития рынка газомоторного топлива необходимо принятие мер государственной поддержки с учетом мирового опыта. В различных странах применяются такие механизмы господдержки, как снижение налога на автотранспорт, запрет использования нефтяного топлива на автобусах, выделение грантов и дотаций на приобретение газового автотранспорта, снижение НДС и КПН для владельцев АГНКС. Таким образом, предпосылки для расширения рынка экологически чистых видов топлива в целом и газомоторного топлива в частности в нашей стране имеются. При соответствующей поддержке государства переход к экологическим видам топлива может быть ускорен.

– К 2025 году мы должны полностью обеспечить собственный рынок горюче-смазочными материалами в соответствии с новыми стандартами экологичности, – отметил Глава государства в Стратегии «Казахстан-2050». В этом и заключается суть политики нового курса – принимать экономические и управленческие решения с точки зрения экономической целесообразности и долгосрочных интересов.

Серик СУЛТАНГАЛИ,

генеральный директор АО «КазТрансГаз»