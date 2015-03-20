Свежий выпуск По высоким стандартам Ануар КАЛМЫКОВ, Москва

Советник-посланник Посольства РК в РФ Ерлан Байжанов подчеркнул, что казахстанская сторона примет все возможные меры, чтобы обеспечить организацию выборного процесса в соответствии с высокими демократическими стандартами. Он рассказал, что на выборах ожидается активное участие международных наблюдателей. Так, направлены соответствующие приглашения в Межпарламентскую ассамблею СНГ и Парламентскую ассамблею ОДКБ. Ожидается большое число наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и из стран СНГ.

Обращаясь к российским журналистам, Е. Байжанов пригласил их принять участие в освещении хода голосования, проинформировав, что процедура аккредитации проводится с 27 февраля по 20 апреля. Для оказания содействия в деятельности международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ в областных центрах, в Астане и Алматы будут созданы специаль­ные информационные штабы.

Казахстанский дипломат также рассказал о порядке и процедурах голосования гражданами Казахстана на территории Российской Федерации. В день проведения голосования, 26 апреля, в зданиях Посольства РК в Москве и консульских учреждениях в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске будут работать избирательные участки.

– Граждане Казахстана смогут проголосовать на этих участках по предъявлению паспорта или удостоверения личности, – сказал Е. Байжанов.