По высоким технологиям

Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии.

Особое внимание уделено реа­лизации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, дальнейшему развитию Карачаганакского проекта и устранению узких мест в нефтепроводе «Кас­пийского Трубопроводного Консорциума». Рассмотрены также вопросы реализации проектов «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби» («1-Р-2»).

Вагит Алекперов доложил главе Правительства о деятельности открытого в 2019 году в Алматинской области завода по производству смазочных материа­лов. К настоящему времени на предприятии ежемесячно производится до 3,2 тыс. тонн готовой продукции 700 наименований. Выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн запланирован на 2024 год.

Аскар Мамин отметил важность обеспечения ПАО ­«ЛУКОЙЛ» применения современных, экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.