По высшему классу

591
Вадим МАХИН, Алматы
Компания Global Ecoloqical Group Almaty (GEGA), которая осуществляет этот проект, – участник государственных программ по индустриально-инновационному развитию и «Дорожной карты-2020».
– Логистический центр призван стать одним из ключевых звеньев новой транспортной системы Казахстана, включая коридор Западная Европа – Западный Китай, а также транспортные потоки между Россией и странами Центральной Азии. Комплекс будет играть важную роль и в обеспечении продовольственной безопасности Алматы, – отметил на церемонии открытия директор компании Николай Каширин.
Площадь сооружения составляет порядка 45 тыс. кв. метров. В рамках государственной программы ФИИР «Казкоммерцбанк» профинансировал завершение строительства второго склада на сумму 5,5 млрд тенге. Через комплекс могут проходить как автомашины, так и железнодорожные вагоны. Контейнерный терминал способен принять и обработать 2 тыс. контейнеров в месяц, а единовременный объем хранимых грузов сос­тавляет 60 тыс. тонн. Здесь можно хранить до 70% скоропортящихся товаров, которые поступают в город, что позволит избежать сезонных колебаний цен.
Журналисты и предприниматели, посетившие центр, смогли убедиться, что на складах используется современная система подачи тепла и промышленного холода, каждому товару обеспечиваются особый температурный режим, влажность и вентиляция. Ручной труд здесь практически исключен.
Особая гордость коллектива – фармацевтический склад, оборудованный по самым современным стандартам. Для хранения вакцин и антибиотиков созданы особые температурные и санитарно-гигиенические условия, за их соблюдением строго следит профессионально подготовленный персонал.
Открытие комплекса – знаковое событие для Казахстана. Здесь создана единая таможенная, железнодорожная, автомобильная инфраструктура. Рядом со складами расположена трасса «Северное кольцо», по которой грузовые фуры могут проследовать по любым направлениям, неподалеку находится и железнодорожная станция «Алматы-1».
Показательно, что проект реализован в форма­те государственно-частного партнерства. В соседнем здании расположился крупный таможенный пост «Алмалы», рассчитанный на 65 мест таможенного оформления. За несколько часов можно провести таможенный досмотр, перевести товары на склад, сохраняя так называемую холодную цепочку. Иными словами, обеспечивая температуру хранения как скоропортящихся продуктов, так и медикаментов.
Остается добавить, что в числе потенциальных клиентов логистического центра – поставщики продуктов питания, крупные фармацевтические компании, дистрибьюторы косметики, бытовой химии. При выходе на полную мощность комплекс обеспечит работой до 1 тыс. специалистов.

