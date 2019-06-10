По законам шоу-бизнеса

В канун этой даты Ulytau совместно с группой Aldaspan даст в Алматы благотворительный концерт в помощь онкобольным. По мнению музыкантов, музыка и доброта могут спасти жизни тем, кто уже, казалось бы, потерял надежду.

Официальной датой рождения уникального коллектива, активно пропагандирующего за рубежом символ казахской этномузыки – домбру, считается 1999 год. А идея создания группы зародилась гораздо раньше – в 1991-м. Тогда Кыдырали Болманов, в ту пору молодой начинающий продюсер группы «АБК», переформатировал «сугир-жырау» – традиционное казахское терме – по канонам шоу-бизнеса. Расчет оказался верным: поскольку у нашего народа много этноинструментальной музыки – особенно жыр-терме и кюев (некоторые специалисты-музыковеды утверж­дают, что чис­ло кюев доходит до 5 тыс.), это терме стало своего рода образцом для всех, кто желал заниматься этномузыкой.

Летом того же года Кыдырали Болманов должен был выступить на конкурсе «Азия дауысы». Ему очень хотелось использовать этот шанс, чтобы предложить публике нечто новое. А именно: внедрить этномузыку в технологию шоу-бизнеса.

– Я мечтал, чтобы этномузыка нашего народа не затерялась в современном технологичном мире, – говорит Кыдырали. – И вот тогда я впервые сделал терме: решил спеть под аккомпанемент домбры с добавлением барабанной дроби. Сцена «Азия дауысы», собиравшая на стадио­не высокогорного катка «Медеу» несколько тысяч человек, идеально подходила.

Сказать, что музыкант был полностью уверен в успехе, будет неправдой. Болманов признается, что сомневался до последней минуты, но другой случай апробировать новое направление в народной музыке вряд ли представился бы в ближайшее время. Услышав рев восторженной публики, понял: направление выбрано правильно, его нужно развивать дальше. На следующее утро после концерта он, что называется, проснулся знаменитым...

– Мне отрадно осознавать, что в республике после нас появилось около 200 наших последователей, – признается Кыдырали Болманов. – Как и Ulytau, они играют отформатированную при помощи барабанов этномузыку. Благодаря этому наша домбра стала популярнейшим в мире инструмен­том. Сейчас многие певцы вернулись к хорошо забытому старому: более 90% из них поют под аккомпа­немент этого древнего национального инструмента.

Музыканты группы Ulytau одинаково сильно любят произ­ведения Баха, Вивальди, Паганини, Курмангазы, Таттимбета и других композиторов. Они умело сочетают этническую музыку и современные аранжировки, благодаря которым завоевали приз­нание и уважение зарубежных музыкальных критиков.

Группа Aldaspan известна тем, что является единственным в мире коллективом, играющим на электрических домбрах. Идея создания коллектива принадлежит Нуржану Тойшы. В 2011 году коллектив записал свой первый альбом на трех языках на российской студии «Мосфильм».