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По закону больших чисел
Досжан НУРГАЛИЕВ

Вращаясь в водовороте событий, теперь уже на пороге новой цифровой реальности, мы все дальше отходим от той стартовой точки, с которого началось наше постижение великой ценности – государственной независимости, в становлении и укреплении которой немало сил приложено нынешним Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Когда-то, в расчете на классовую сознательность масс, утверждалось, что корень зла кроется именно в неравенстве. Но глядя на то, как ключевые кадровые и прочие решения принимались далеко за пределами республики, то ли в Перу, то ли в Ниберу, люди понимали, что более всего тягостно быть народом и не иметь права выбирать самим своих лидеров. «Тени потому и черны, что у них есть только одно право – безропотно следовать за объектом», - говорили старики, сокрушенно, да и то в полголоса.

Сегодня, благодаря поворотным событиям истории, мы обрели наконец возможность распоряжаться своими предпочтеньями и правом выбора по-своему усмотрению, велению души, совести или согласно рациональной целесообразности. «Наместников из Ниберу» никто к нам уже не шлет, не учит жить, не указывает куда и как двигаться. Планы на пятилетку не спускаются с верхних ярусов вниз, подкрепленные крылатыми цитатами «Спасибо партии за это», «Экономика должна быть экономной» и прочими. Былые патриоты обрели покой, а новые обосновались в виртуальном мире, где происходит бесконечный айтыс между разного рода импровизаторами-хипстерами, блогерами, вайнерами и даже кухонными комбайнерами, проявляющими патологический интерес ко всему, что пытается урвать от тыльной стороны жизни свой кусок банального или криминального драйва. Заботы большинства населения теперь связаны с обыденными вещами, насущными. И в этом смысле примечательно выражение президента США Вудро Вильсона, который говорил: «Не забывайте, что «Отче наш» начинается с просьбы о хлебе насущном…».

Современный Казахстан узнаваем во всем мире как государство, сделавшее за столь короткий исторический промежуток времени невероятный скачок в социально-экономическом, культурном и внешнеполитическом развитии. На нынешнем этапе страна приступила к кардинальной модернизации социальной сферы общества. Векторы этой политики направлены на повышение качества жизни и роста благосостояния населения. В своей статье «Семь граней великой степи» Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, есть великое будущее.

«Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны», - отмечено в статье. Нет сомненья в том, что это верное и мудрое утверждение, ибо на почве негатива гнездятся только темные умыслы.

Почти тридцать лет назад в сложные времена конца 80-х, когда «верхи не знали, что делать, а низы – как выжить», во главе нашей страны встал Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Под его руководством мы все эти годы жили и развивались, успешно преодолевая все трудности и этапы становления Независимого государства. Вместе с нашим Президентом мы благополучно пережили смутные времена распада Союза, испытав и радости побед, и горечи поражений, и надежды, и новые свершения. При этом не было лидера, который так же, как наш Первый Президент, мог бы зажечь сердца людей новой верой в будущее, подвинуть массы на покорение новых рубежей и вершин развития. Рядом с ним все эти годы было немало государственных деятелей, соратников, вносивших свой вклад в построение нового государства, развитие национальной экономики и укрепление Независимости страны. Одним из них является нынешний Президент РК Касым-Жомарт Токаев, кандидатура которого на предстоящие президентские выборы выдвинута НДП «Нур Отан».

Исчерпывающе кратко о нем сказал сам Первый Президент во время вступления на церемонии принесения присяги Касым-Жомартом Токаевым: «Рядом со мной он работает с первых дней Независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Человек он честный, ответственный и обязательный, всецело поддерживает проводимую внешнюю и внутреннюю политику страны. Все программы разрабатывались и принимались с его участием».

Между тем, всем гражданам страны небезынтересно узнать о роли Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в становлении и развитии современной казахстанской дипломатии и парламентаризма, а также как личности в целом.

Вкратце об этом можно сказать, что благодаря усилиям Первого Президента Н. А. Назарбаева и дипломатическому корпусу независимого Казахстана, возглавляемого Касым-Жомартом Токаевым в совершенно новых исторических условиях, страна сумела добиться признания мирового сообщества, значительно упрочить свои международные позиции в качестве независимого государства, которое со всей ответственностью относится к международным договорным обязательствам и последовательно выступает за укрепление глобальной и региональной безопасности. Но о том, каких усилий это стоило, сколько всего пережито и пропущено через сердце и мельницу времени, известно далеко не каждому. В этой связи мне, как очевидцу всех этих этапов развития, хотелось бы внести свои штрихи в общий портретный образ Касым-Жомарта Токаева как государственного деятеля, лидера и просто как человека, которого точно заметил бы Диоген, искавший некогда людей средь бела дня с фонарем.

«В шесть лет я хотел быть Колумбом, в семь – Наполеоном. Но на этом мои притязания не закончились. Дальше они росли по закону больших чисел», - утверждал некогда знаменитый мастер сюрреализма Сальвадор Дали. Неисключено, что свои звездные грезы были в юности и у нашего Президента, который, судя по всему, мог бы добиться немалых высот совершенства в любой другой области. Тем не менее, наиболее ярко его интеллектуальные и профессиональные качества проявились именно в сфере внешней дипломатии. Многие сложные задачи, которые ставились Елбасы перед дипкорпусом страны, нашли свое решение благодаря незаурядным профессиональным и личным качествам Касым-Жомарта Токаева, отстаивавшем на внешнеполитической арене интересы и имидж государства.

Истоки отечественной дипломатии уходят вглубь веков и неразрывно связаны с вехами становления и развития казахского государства. Заслуги выдающихся национальных лидеров прошлых времен, Касым хана, Тауке хана, Аблай хана, Абулхаир хана, а также биев, заключаются не только в объединении кочевых племен в единое государство и укреплении его независимости, но и в создании благоприятных внешних условий для достижения этой цели. Разносторонние знания казахских предводителей, способность к масштабной оценке геополитической ситуации, позволили обеспечить самостоятельность нашей страны, успешно маневрировать между великими державами и их интересами.

Несомненно, одним из достойных продолжателей этих традиций является и Касым-Жомарт Токаев, приложивший немало сил в исполнение многовековой мечты нашего народа о свободе и подлинной независимости.

Родился Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Его отец Кемель Токаевич Токаев был участником Великой Отечественной Войны, писателем, членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а также Союза писателей Казахстана. Кемель Токаев – автор ряда сборников детективных рассказов и повестей. Его произведения «Таинственный след», «Ночной выстрел», «Меченное золото», «Случай в Саргаване» и другие давно известны ценителям военной и детективной тематики. В этих произведениях автор повествует о героических действиях партизанских отрядов в тылу врага, самоотверженной работе советской милиции по раскрытию тяжких преступлений, мужестве и находчивости наших чекистов в борьбе с иностранной разведкой.

Следуя советам отца, Касым-Жомарт Кемелевич в 1970 года поступает в МГИМО, где учится в группе изучения китайского языка, параллельно отшлифовывая практические навыки по английскому языку.

Важным этапом в жизни будущего дипломата стало прохождение преддипломной практики в Советском посольстве в Китае. Тема дипломной работы Касым-Жомарта Токаева была посвящена политическим и идеологическим аспектам критики Линь Бяо и Конфуция. В середине 70-х прошлого века это была актуальной темой в Китае. Работу признали интересной и рекомендовали к дальнейшей разработке в форме диссертации. И кто знает, в каком направлении сложилась бы дальнейшая его карьера, если бы жизнь не внесла сюда свои коррективы.

В ноябре 1975 Токаева назначили референтом в посольстве СССР в Сингапуре. В его обязанности входила служба в консульском отделе. Как рассказывает в своих воспоминаниях Касым-Жомарт Токаев, ему приходилось в этот период глубже погрузиться в изучение советского и сингапурского законодательства, заниматься выдачей виз и вопросами как советских, так и зарубежных граждан. Будучи вице-консулом, он часто общался с известными деятелями, по разным делам, прибывшим в Сингапур. Именно там он освоил практические азы дипломатической деятельности, научился поддерживать деловые связи с зарубежными дипломатами, жить и работать в трудовом коллективе, в котором были разные люди из разных ведомств. Судьба распорядилась так, что Касым-Жомарт Кемелевич поработал в свое время и в сфере советско-китайских отношений, где ознакомился с материалами по истории и практике русско-китайского территориального размежевания. Позже эти знания ему пригодились при принятии важнейших решений в сфере урегулирования пограничных вопросов между суверенным Казахстаном и Китайской Народной Республикой.

Примечательно, что в 1983 году в рамках возобновления отношений между СССР и КНР стороны осуществляли мероприятия по обмену студентами и стажерами по 10 человек с каждой стороны. В первую группу стажеров попал и Токаев. Имея за плечами определенный опыт деятельности в Китае, он по прилету в Пекин давал комментарии представителям СМИ от имени стажеров.

В 1985 году в атмосфере советско-китайских отношений усилились элементы разрядки. В результате в КНР прибыла делегация Верховного Совета СССР, в составе которой принимал участие Председатель Совета Министров Казахской ССР Н. А. Назарбаев. В одной из своих книг Касым-Жомарт Токаев описывая первую встречу с Елбасы, отмечает, что во время общей трапезы между ними состоялась серьезная беседа о проблемах Казахстана и будущем республики. «Нурсултан Назарбаев, предвосхищая наши вопросы, интересно и предметно говорил о состоянии экономики, о необходимости кардинальных перемен, исправления перекосов, допущенных во времена тоталитаризма. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение. Для нас, представителей дипломатической профессии, рассказ Главы казахстанского Правительства показался дуновением свежего ветра. Поразили размах его мышления, смелость и глубина проникновения в самую суть социально-экономического положения республики...», - пишет автор.

Возможно, эта встреча сыграла свою роль в будущей профессиональной карьере Касым-Жомарта Токаева, который в 1992 году был приглашен Нурсултаном Назарбаевым на пост заместителя министра иностранных дел. Еще не растеряв навыки школы МГИМО молодой выдвиженец сразу же активно включился в работу ведомства. Становление и развитие многовекторной политики Казахстана, ставшей ядром внешней политики государства, происходило именно в этот период. Будучи заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Касымжомарт Токаев в марте 1992 года принимал участие в переговорах в Москве постсоветских государств – Казахстана, России, Украины и Беларуси, проходивших на уровне заместителей министров иностранных дел.

На этой встрече обсуждался документ, который юридически подтвердил бы наличие на постсоветском пространстве одного ядерного государства в лице России. В ходе переговоров был подписан Меморандум по которому Россия является единственным ядерным государством в СНГ. Впоследствии это положение послужило основой подписанного в мае 1992 года Лиссабонского протокола, который юридически подтвердил отказ Казахстана, Украины и Беларуси от возможных притязаний на обладание ядерным оружием. Новые независимые государства заявили о своей приверженности к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Поясняя решение Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева об отказе Казахстана от ядерного оружия, Касым-Жомарт Кемелевич пояснял, что наш народ, долго стремившийся к подлинному суверенитету, мог оказаться в международной изоляции. Это явно противоречило бы нашим национальным интересам. С другой стороны, Казахстан, попав в компанию стран «изгоев», конечно же, не сумел бы использовать все преимущества международного экономического и инвестиционного сотрудничества. Никто не рискнул бы вкладывать свои средства в экономику государства, пользующегося такой репутацией в международном сообществе. Напротив, отказ от ядерного наследия послужил основой начала укрепления международных позиций Казахстана.

В Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства, Нурсултан Назарбаев обозначил приоритеты внешнеполитической деятельности в рамках обеспечения национальной безопасности. Разрабатывая основные аспекты концепции внешней политики Казахстана, глава МИДа со своей дипломатической командой руководствовались данной работой. Первые наброски концепции были подготовлены в Министерстве иностранных дел еще в марте 1992 года. Молодое государство ставило перед собой задачу проведения такой внешней политики, которая позволяла бы иметь стабильные, предсказуемые отношения со всеми глобальными игроками и прежде всего с соседними государствами.

Усилия молодого государства были направлены на создание договорно-правовой основы сотрудничества с зарубежными странами. В 1992 году Первый Президент РК дал поручение МИДу, приступить к подготовке основательного договора с Российской Федерацией. При этом 25 мая 1992 года Президенты Н. Назарбаев и Б. Ельцин в торжественной обстановке подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Казахстаном и Российской Федерацией.

Эксперты отмечают, что значение этого документа поистине велико, договор стал прочным правовой основой для дальнейшего развития взаимоотношений между Казахстаном и Россией. В этом ряду не менее значимыми являются и такие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами, Соглашение о порядке использования космодрома "Байконур» и другие документы. Благодаря этому соглашению в трудные в экономическом плане переходного периода Казахстану и России удалось сохранить уникальный научно-технический комплекс в интересах экономики, науки и космической безопасности государств-членов СНГ.

Нельзя не отметить, что установление дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой занимает важное место в становлении двусторонних отношений между странами. В этой связи знаменательно, что в первом визите в Китай правительственной делегации Казахстана в феврале 1992 года во главе с Премьер-Министром Сергеем Терещенко непосредственное участие принимал и Касым-Жомарт Токаев. В ходе визита китайская сторона подтвердила заинтересованность в развитии дружественных, добрососедских отношений с Казахстаном. Уже в начале 1992 года обе страны выработали стереотипы межгосударственных отношений, прояснили позиции по столь чувствительным проблемам, в том числе по статусу Тайваня и факторам сепаратизма.

Внешнеполитические приоритеты Казахстана особенно наглядно проявились на исходе 2002 года. В этот период Президент Н. Назарбаев совершил визиты в Москву и Пекин, а затем председательствовал на заседании глав государств Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» в Астане. Предпринимая столь акцентированные дипломатические шаги, казахстанский Лидер продемонстрировал твердое стремление к укреплению взаимоотношений со странами, расположенными в непосредственной близости от нашей страны.

При этом была выполнена историческая миссия, связанная с сохранением территориальной целостности государства, стабильности и мира в зоне пограничных рубежей страны, созданием благоприятных условий для успешного решения внутренних проблем. Во всех этих процессах, как отмечал Елбасы, непосредственное участие принимал Касым-Жомарт Токаев.

В 1998 году Казахстану и России удалось добиться прорыва в проблеме делимитации своих участков Каспийского шельфа, что положило начало реальному процессу раздела моря и его недр. Правда, из игры был выключен Иран, но это стало больше проблемой Азербайджана и Туркменистана, которым Москва и Астана предоставили самим разбираться с Тегераном. После достижения соглашения с Россией перед Казахстаном открылись перспективы для реализации проекта «Баку – Джейхан».

Как отмечал в свое время экс-Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун, в ООН внимательно изучалось предложение президента Казахстана о выдвижении Касым-Жомарта Токаева на руководящую должность в системе ООН. Учитывая значительный вклад Казахстана в укрепление международной безопасности, режима нераспространения ядерного оружия, успехи страны в социально-экономическом развитии и внешней политике, Генеральный секретарь ООН принял решение о назначении Касым-Жомарта Токаева на должность Генерального директора отделения ООН в Женеве.

Работая в Женеве, представитель Казахстана сумел оставить заметный след в трех областях. Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев сосредоточился на наиболее важном политическом аспекте своего мандата – выполнении функций специального представителя Генерального секретаря по вопросам разоружения и Конференции по разоружению. Имея непосредственное отношение к усилиям своей собственной страны в области ядерного разоружения, он верил в способность Организации Объединенных Наций добиться заметного прогресса в этом вопросе. Токаев попытался активизировать работу этого органа путем создания рабочей группы или комитета по пересмотру методов работы конференции и назначения координатора, который мог бы внести предложения об увеличении числа государств-участников. Он также приложил немало усилий для налаживания отношений с Женевой и Швейцарией, активно участвуя в местной общественной жизни. Всего за несколько месяцев он овладел французским языком и не упускал возможности изъясняться на нем.

По мнению зарубежных дипломатов, именно Токаев сумел отстоять место Женевы в системе ООН, поддержав план реконструкции Дворца наций, который является историческим наследием Организации. Его пребывание в Женеве является не только знаковым этапом в блестящей карьере политика, но и показателем возросшего значения нашей страны на международной арене. А это стоит дорогого в условиях глобальных процессов трансформаций современности.  

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