​По заслугам и честь

Свежий выпуск
508
Юрий ЛИ, Кызылорда

Чествование знаменитой труженицы, состоявшееся в Кызылординском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова, началось с просмотра документальной киноленты, в которой были отмечены славные вехи жизненного пути Салимы Жумабековой. После окончании школы-восьмилетки юная кызылординка работала дояркой на ферме, а затем – в поле, выращивая рис.

В те годы кызылординцы только приступили к внедрению рисоводства и практичес­ки все операции, от посева злака до сбора урожая, производились вручную. Но для С. Жумабековой это не стало проблемой. Более того, трудолюбивый молодой специалист предпринимала попытки внедрять передовой инновационный опыт. Для повышения производительности труда она вплотную занялась подготовкой семян, которые после промывки обрабатывались специальными составами с минеральными удобрениями.

Эти агротехнические приемы позволили существенно увеличить всхожесть зерна на плантациях, добиться сокращения вегетационного периода, роста урожайности и повышения качества крупы.

Полученный успех сказался и на карьере. В 1962 году труженице доверили самостоя­тельно выращивать рис, и новые рекорды не заставили себя долго ждать. Ставка на самый передовой опыт, который она черпала у «народного академика рисовых полей», дважды Героя Социалистического Труда Ибрая Жахаева и других новаторов, принесла колоссальный прорыв.

С каждого из закрепленных за С. Жумабековой гектаров собиралось около сотни центнеров риса. А в 1980 году и вовсе в среднем было получено 106 центнеров, и ее вклад в развитие народного хозяйства был отмечен звездой Героя Социалистического Труда и орденом Ленина.

Получившая известность за славный труд кызылординка вскоре была избрана депутатом Верховного Совета СССР, являлась делегатом XXVI съезда КПСС, XIII–XIV съездов Компартии Казахстана. В родном Кармакшинском районе она возглавила аулсовет, но отказалась от карьеры, вновь вернулась на полевой стан, в рисоводство, выращивала жемчужное зерно до выхода на пенсию. Кроме того, наряду с трудовым подвигом С. Жумабекова известна и материнским. Она родила и вырастила достойными гражданами 11 детей, при том что рано потеряла супру­га, верного спутника и опору семьи.

И конечно же, Герою Социалистического Труда, матери-героине и после обретения Казахстаном независимости воздается долж­ный заслуженный почет и уважение. Ее вклад в развитие страны отмечен орденом «Құрмет», а в 2000 году она была названа «Матерью-героиней века». Именитой кызылординке присвоено звание почетного гражданина Кармакшинского района и Кызылординской области.

…На торжественном вечере, посвященном С. Жумабековой, аким области Крымбек Кушербаев зачитал поздравление, адресованное Президентом Нурсултаном Назарбаевым славной труженице. «В течение долгих лет вы занимались земледелием, внося своим трудом неоценимый вклад в развитие рисоводства на Сыр-жери. За эти заслуги вы были удостоены звания Героя Социалистического Труда и других высоких наград, избирались депутатом Верховного Совета СССР, заслужив почет и уважение народа. Все это – свидетельство ваших высоких трудовых достижений», – говорится в поздравлении Главы государства.

Отметил высокие заслуги С. Жумабековой и аким области, подчеркнув, что именно в работе на родной земле великая труженица нашла свое счастье и призвание.

– В нашей области немало тружеников, прославивших родной край. Одних Героев Социалистического Труда – свыше ста человек! А если к званию Героя Труда добавляется звание матери-героини, это почетно вдвойне. Пусть живут и здравствуют подобные Салиме-апай матери, все свои помыслы и чаяния направившие для благополучия родного края! – сказал аким области.

Торжество продолжилось вручением поздравительных­ адресов, которые прислали юбилярше Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Аскар Мырзахметов, министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Много теплых слов в адрес С. Жумабековой прозвучало из уст экс-акима Приаралья, руководителя областного совета ветеранов Сеилбека Шаухаманова. А сотрудники КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева вручили ветерану рисовой отрасли сертификат с названным в ее честь новым перспективным сортом риса. Кроме того, земляки подарили имениннице автомобиль и замечательный концерт.

– Оказываемые мне сегодня почести я считаю проявлением уважения ко всем трудящимся. Спасибо вам большое. Самое главное, чтобы крепла наша независимость. Желаю родному краю достатка и процветания. Это высшее счастье для всех, – заключила С. Жумабекова, поблагодарив за теплые поздравления.

Популярное

Все
Сегодня президент выступит с посланием народу Казахстана
Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии
Следы древнеримского военного лагеря нашли в Альпах
13 медалей завоевали казахстанские боксеры на Кубке Евразии
МВД начало кампанию по наркопрофилактике
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире в Словении
Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой открылась в Астане
Президент: Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал
Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси
Токаев обозначил главные задачи государства
В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов
Токаев поручил предпринять системные усилия для раскрытия промышленного потенциала РК
В водной сфере инвесторам в РК предложат эффективные инструменты поддержки
Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием народу Казахстана
Токаев озвучил дату проведения референдума по строительству АЭС
Президент обозначил развитие транспортной логистики Казахстана стратегическим приоритетом
Токаев велел прекратить «преступную практику» с приписками и фальсификацией данных
Хоккейный клуб «Арлан» стал трехкратным обладателем Кубка Казахстана
Дожди со снегом прогнозируются в сентябре в Казахстане
Глава государства поблагодарил союзников и партнеров Казахстана за поддержку
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Бектенов и генсек ОПЕК обсудили сотрудничество в нефтяной сфере
Ребенок выпал из автомобиля на повороте в Актау
Самолет SCAT повредила молния
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Потерявшихся рыбаков спасли и наказали в Акмолинской области
Турецкий телеканал рассказал о достопримечательностях Казахстана
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже

Читайте также

Как ты счастье назовешь...
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре внимания – человек: Конституционные реформы укрепл…
Современный стиль жизни – в села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]