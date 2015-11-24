​По заслугам и честь

Чествование знаменитой труженицы, состоявшееся в Кызылординском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова, началось с просмотра документальной киноленты, в которой были отмечены славные вехи жизненного пути Салимы Жумабековой. После окончании школы-восьмилетки юная кызылординка работала дояркой на ферме, а затем – в поле, выращивая рис.

В те годы кызылординцы только приступили к внедрению рисоводства и практичес­ки все операции, от посева злака до сбора урожая, производились вручную. Но для С. Жумабековой это не стало проблемой. Более того, трудолюбивый молодой специалист предпринимала попытки внедрять передовой инновационный опыт. Для повышения производительности труда она вплотную занялась подготовкой семян, которые после промывки обрабатывались специальными составами с минеральными удобрениями.

Эти агротехнические приемы позволили существенно увеличить всхожесть зерна на плантациях, добиться сокращения вегетационного периода, роста урожайности и повышения качества крупы.

Полученный успех сказался и на карьере. В 1962 году труженице доверили самостоя­тельно выращивать рис, и новые рекорды не заставили себя долго ждать. Ставка на самый передовой опыт, который она черпала у «народного академика рисовых полей», дважды Героя Социалистического Труда Ибрая Жахаева и других новаторов, принесла колоссальный прорыв.

С каждого из закрепленных за С. Жумабековой гектаров собиралось около сотни центнеров риса. А в 1980 году и вовсе в среднем было получено 106 центнеров, и ее вклад в развитие народного хозяйства был отмечен звездой Героя Социалистического Труда и орденом Ленина.

Получившая известность за славный труд кызылординка вскоре была избрана депутатом Верховного Совета СССР, являлась делегатом XXVI съезда КПСС, XIII–XIV съездов Компартии Казахстана. В родном Кармакшинском районе она возглавила аулсовет, но отказалась от карьеры, вновь вернулась на полевой стан, в рисоводство, выращивала жемчужное зерно до выхода на пенсию. Кроме того, наряду с трудовым подвигом С. Жумабекова известна и материнским. Она родила и вырастила достойными гражданами 11 детей, при том что рано потеряла супру­га, верного спутника и опору семьи.

И конечно же, Герою Социалистического Труда, матери-героине и после обретения Казахстаном независимости воздается долж­ный заслуженный почет и уважение. Ее вклад в развитие страны отмечен орденом «Құрмет», а в 2000 году она была названа «Матерью-героиней века». Именитой кызылординке присвоено звание почетного гражданина Кармакшинского района и Кызылординской области.

…На торжественном вечере, посвященном С. Жумабековой, аким области Крымбек Кушербаев зачитал поздравление, адресованное Президентом Нурсултаном Назарбаевым славной труженице. «В течение долгих лет вы занимались земледелием, внося своим трудом неоценимый вклад в развитие рисоводства на Сыр-жери. За эти заслуги вы были удостоены звания Героя Социалистического Труда и других высоких наград, избирались депутатом Верховного Совета СССР, заслужив почет и уважение народа. Все это – свидетельство ваших высоких трудовых достижений», – говорится в поздравлении Главы государства.

Отметил высокие заслуги С. Жумабековой и аким области, подчеркнув, что именно в работе на родной земле великая труженица нашла свое счастье и призвание.

– В нашей области немало тружеников, прославивших родной край. Одних Героев Социалистического Труда – свыше ста человек! А если к званию Героя Труда добавляется звание матери-героини, это почетно вдвойне. Пусть живут и здравствуют подобные Салиме-апай матери, все свои помыслы и чаяния направившие для благополучия родного края! – сказал аким области.

Торжество продолжилось вручением поздравительных­ адресов, которые прислали юбилярше Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Аскар Мырзахметов, министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Много теплых слов в адрес С. Жумабековой прозвучало из уст экс-акима Приаралья, руководителя областного совета ветеранов Сеилбека Шаухаманова. А сотрудники КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева вручили ветерану рисовой отрасли сертификат с названным в ее честь новым перспективным сортом риса. Кроме того, земляки подарили имениннице автомобиль и замечательный концерт.

– Оказываемые мне сегодня почести я считаю проявлением уважения ко всем трудящимся. Спасибо вам большое. Самое главное, чтобы крепла наша независимость. Желаю родному краю достатка и процветания. Это высшее счастье для всех, – заключила С. Жумабекова, поблагодарив за теплые поздравления.