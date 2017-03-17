​По заветам предков

Ежегодное Послание Главы государства для военнослужащих также важно и актуально, как и для всех казахстанцев. Лидер нации Нурсултан Назарбаев обращает внимание на изменившиеся современные условия, в которых необходима консолидация общества, понимание и осознание сложности момента.

Это системный документ большой исторической значимости, где Глава государства не только обобщил итоги двух первых модернизаций Казахстана и достижения за 25 лет Независимос­ти, но и определил конкретные задачи Третьей модернизации страны, для чего необходимо создать новую модель экономического роста, обеспечиваю­щую глобальную конкурентоспособность республики. Президент обозначил верные пути развития для того, чтобы наше государство было сильным. Четко определены направления и стратегия дальнейшего усовершенствования политики экономической независимости, социального партнерства общества и государства, улучшения качества человеческого капитала и модернизации рынка труда, ответственности каждого сектора на своем участке, обеспечение социальных программ и безопас­ности государства.

В Послании отведена большая роль безопасности нашего государства.

Именно в этом контексте мы рассматриваем те задачи, которые поставил перед нами Верховный Главнокомандующий, – это боеготовность, мобильность, профессионализм. Для нас, военнослужащих, повышение боевой готовности, обороноспособности очень важно, чтобы Казахстан мог спокойно развиваться. Мир меняется. Идущие в нем процессы глобальной трансформации таят риски самого разного, зачастую непредсказуемого характера.

Военная безопасность характеризует способность государства противодействовать возникновению войны и вовлечению в нее, а в случае развязывания – сведения к минимуму ущерба и разрушительных последствий для страны. Для обеспечения безо­пасности Казахстана требуется поддержание военного потенциала на уровне, достаточном для обороны в случае возникновения кризисной ситуации в непосредственной близости от государственной границы. Он достигается при наличии всего комплекса структурных компонентов, как военных, так и политико-дипломатических, экономических, идеологических и других.

В этом процессе необходимо последовательно и грамотно решать поставленные задачи. Для этого армия должна быть профессиональной, технически оснащенной и мобильной. Исходя из спектра поставленных целей, повседневная деятельность армии, включая дежурство и боевую подготовку, ориентирована на возможное участие в военных конфликтах различной интенсивности для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. В связи с этим проводится системная работа по поддержанию постоянной боевой готовности Вооруженных сил, повышению выучки войск, оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, устойчивому материально-техническому обеспечению, морально-психологической подготовке личного состава.

Ежегодно на вооружение принимаются новые образцы военной техники. Армия имеет возможность перевооружаться, используя самые передовые наработки мирового класса. Мы не должны отставать ни от кого в этом направлении. Оборонно-промышленный комплекс страны приступил к сборке вертолетов, бронетехники, военной оптики, систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы, строятся корабли для Военно-морских сил, налажен ремонт авиационной и бронетехники. Но и этого недостаточно, требуется расширять эту сферу. Строительство новых оборонных заводов является одним из важных направлений индустриального развития страны. За счет их функционирования будут развиваться и смежные отрасли, пойдут заказы из других секторов экономики.

За 25 лет Независимости, благодаря нашему Президенту казахстанская армия стала известна во всем мире. Я призываю молодежь Казахстана быть преданной стране, чтить традиции своих предков. В Вооруженных силах особую роль играет человеческий фактор, общественный статус военнослужащего. Поэтому на первый план выдвигаются такие задачи, как осуществление комплекса мер по социальной защите военнослужащих, повышению престижа военной службы, формированию общественного сознания в духе необходимости вооруженной защиты национальных интересов страны и мобилизации усилий и возможностей государства, общества и граждан.

На протяжении 25 лет наш многонациональный народ, обретя долгожданную независимость и свободу, изо дня в день воплощает своим ратным трудом заветную мечту предков великой кочевой нации. По этому поводу Глава государства Нурсултан ­Назарбаев довольно емко и четко сказал: «Мы верим, что великие свершения нашего поколения, своими руками создававшего независимое государство, будут достойно продолжены следующими поколениями. Героические подвиги предков, неустанный труд нынешнего поколения – вот ключ к построению вечной государственности». Это не только громкие и красивые слова – это прежде всего призыв, программа к действию. И основой для достижения этой великой цели однозначно является казахстанский патриотизм.

Нынешнее Послание Президента страны – Лидера нации народу Казахстана стало для всех военнослужащих ориентиром в службе. Нет никаких сомнений в том, что обозначенные стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в достижении цели построения процветающего Казахстана.

Мы всегда должны быть верными последователями героев, которые показали нам подлинный пример самоотверженности и любви к Родине. И сегодня с гордостью можно утверждать, что подготовленные, сильные, всесторонне оснащенные Воору­женные силы РК – это гарант безо­пасности нашего государства. Мы должны с честью выполнить задачи, поставленные перед нами. В прог­раммном документе изложено видение того, каково место Казахстана в международном разделении труда, как будет решаться демографический воп­рос, в каком направлении будут развиваться вооруженные силы. Отважным воинам, посвятившим жизнь защите Родины, обеспечению неприкосновенности ее границ, мира и спокойствия народа, придают сил глубокое уважение и искренняя любовь народа.