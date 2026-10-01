По живому

Природа,Ситуация
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Ханской роще в Уральске вновь выявили факты вандализма. Кора десятков взрослых здоровых сосен изрезана ножом. Сердца, буквы, другие символы… Что это – острое желание оставить о себе такую память потомкам или знаки сделаны с другой целью – адекватному человеку понять сложно.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот участок рощи, общая площадь которой более 250 га, вплотную примыкает к частному сектору старой части Уральска. Всего несколько кварталов отделяют природную лесопарковую зону от одной из главных улиц областного центра – проспекта Достык. А потому желающих прогуляться здесь предостаточно в любое время года. Особенно влечет отдыхающих небольшой сосновый бор. Вечнозеленый шатер, подпертый стройными стволами, мягкий ковер из опавшей хвои и воздух, напитанный смолистым ароматом, – кажется, гулять здесь можно часами, наслаждаясь тишиной и умиротворением.

Акты вандализма и правонарушения, в том числе и повреждения деревьев, фиксируются здесь не первый раз. Поймать нарушителей за руку сложно. Видеокамер нет. На памяти лишь один случай: шесть лет назад благодаря свидетелям полицейским удалось привлечь к ответственности такого резчика-любителя. Было время, когда для обеспечения порядка рощу патрулировала конная полиция. Но инициатива, к сожалению, сошла на нет.

И вот снова свежие раны на соснах Ханской рощи. Внимание на эту проблему обратил эколог-натуралист, краевед Владимир Абдулов. Не дожидаясь реакции уполномоченных ведомств, сам взялся за дело, пытаясь свести к минимуму вред, нанесенный деревьям.

Повреждений и старых, и свежих очень много. При таких больших срезах коры и таком их количестве садового вара не напасешься. Поэтому было решено воспользоваться методом, который применяли наши отцы и деды. На одну часть коровяка (свежего коровьего навоза) берется две части чистой глины. Состав разводится водой до пастообразного состояния. Им и замазывают большие раны.

За два дня активисту вместе с супругой удалось подлечить около 50 деревьев. Теперь соснам будет легче восстановиться. Лишь бы снова не ободрали вредители...

Ханская роща для уральцев уже давно не просто зеленый массив на месте слияния Урала и его притока Чагана. Издревле по праздникам здесь устраивались гуляния, катания на лодках. На широких полянах ставили карусели, кипели самовары, играли оркестры, давал представления летний Макаровский театр.

Здесь принимали присягу ханы Букей и Жангир, проходили маевки, митинги и даже снимали фильм. С таким богатым прошлым роща могла бы стать настоящим музеем под открытым небом, а приходящие люди не только наслаждались бы природой, но и больше узнавали об исторической значимости этих мест.

В настоящее время роща относится к землям гослесфонда и не имеет статуса особо охраняе­мой природной территории. Хотя с учетом числа отдыхающих ее давно пора включать в перечень общественных пространств Уральска. Это значило бы принятие комплекса мер, гарантирующих безопасность и профилактику правонарушений, в том числе за счет таких инфраструктурных решений, как системы освещения и видеонаблюдения.

Уже этой осенью в роще планируют соз­дать экопарк. Возможно, новый статус поможет в сохранении этого уникального уголка природы.

Ну а к двуногим вредителям подход должен быть особый. Испортил дерево – посади пять. Да не просто посади, а ухаживай несколько лет, пока не окрепнет. Так у нарушителя, сменившего нож на лопату, появится практический повод чаще выбираться в лес. А другим будет урок.

#уральск #природа #вандализм #сосны #Ханская роща

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