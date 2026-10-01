В Ханской роще в Уральске вновь выявили факты вандализма. Кора десятков взрослых здоровых сосен изрезана ножом. Сердца, буквы, другие символы… Что это – острое желание оставить о себе такую память потомкам или знаки сделаны с другой целью – адекватному человеку понять сложно.
ПопулярноеВсе
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Путешествие сквозь время
Когда возраст мечтам не помеха
После зерновых –время подсолнечника
Заповедник «Аксу-Жабаглы» отметил столетний юбилей
Двойной удар Каримовых
Есть кровная заинтересованность в здоровье
Безопасность как фактор доверия
ИИ моделирует авиамаршруты
От постановки задач до конечного результата
Идут дорожные работы
Решения, которые меняют жизнь
По живому
Казахстан, Узбекистан и ОАЭ проработают новый железнодорожный маршрут
Нефтегазовый сектор выступает ключевым локомотивом экономики
Ставка на аулиеколей оказалась верной
Граница в новом формате
Крутой маршрут Роллана Сейсенбаева
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Правовед. Ученый. Наставник
На глубине 400 метров
Президент объявил в стране общенациональный траур
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Реальные задачи – конкретные решения
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
Будет музыка звучать
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]