Победа Альфии в Тбилиси

Наша дзюдоистка блестяще выступила в весовой категории до 52 кг в классе J1. Пройдя всю турнирную сетку, в решающей финальной схватке Альфия Тлеккабыл встретилась с представительницей Бразилии Де Андраде. Наша спортсменка провела безупречный поединок и завершила схватку чистой победой – иппоном, принеся стране звание чемпионки мира.

Почин соотечественницы поддержали и другие члены национальной команды. В категории до 70 кг (класс J1) до финала дошел Асылан Нурдаулетов, ставший серебряным призером турнира. В том же весе среди спорт­сменов класса J2 бронзовую награду добыл Ибрагим Нурмаханулы.

Таким образом, уже в первый день соревнований сборная Казахстана собрала полный комплект наград – золото, серебро и бронзу.