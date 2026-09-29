Победа Альфии в Тбилиси Спорт 29 сентября 2026 г. 1:30 Абзал Камбар Альфия Тлеккабыл завоевала золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо среди атлетов с нарушением зрения, который проходит в Тбилиси (Грузия). Турнир собрал 290 сильнейших мастеров татами из 44 стран. Наша дзюдоистка блестяще выступила в весовой категории до 52 кг в классе J1. Пройдя всю турнирную сетку, в решающей финальной схватке Альфия Тлеккабыл встретилась с представительницей Бразилии Де Андраде. Наша спортсменка провела безупречный поединок и завершила схватку чистой победой – иппоном, принеся стране звание чемпионки мира. Почин соотечественницы поддержали и другие члены национальной команды. В категории до 70 кг (класс J1) до финала дошел Асылан Нурдаулетов, ставший серебряным призером турнира. В том же весе среди спортсменов класса J2 бронзовую награду добыл Ибрагим Нурмаханулы. Таким образом, уже в первый день соревнований сборная Казахстана собрала полный комплект наград – золото, серебро и бронзу. #Спорт #чемпионат мира #парадзюдо #Альфия Тлеккабыл