​Победа духа GGG

Из любителей – в профи

После Игр в Афинах олимпийский вице-чемпион Геннадий Головкин принял предложение немецкого клуба «Юниверсум» и, уезжая из родной Караганды, в аэропорту своим друзьям по сборной, провожавшим его, заявил: «Меня все будут знать как GGG. Вот увидите!»

Три года в Германии: 17 боев, из них 13 побед нокаутом. После суды, разбирательства с менеджерами. Закулисье было неоднозначным, только на ринге было все понятно – досрочные победы, нокауты. Коммерческий бокс – другая планета. В любителях за тебя о твоем будущем думают тренер, федерация. Тут же, в профи, ты сам себе и федерация, и тренер. Как говорится, по пути к славе никто кормить не обещал. Стойкость майкудукского парня проверялась в евро, километрах от родного дома и иностранными артиклями…

– К сожалению, на постсоветском пространстве и в Европе профессио­нальный бокс не развит, – делится Валерий Рачков, боксер, чемпион мира. – Пока не развит. Нет, к примеру, платных трансляций, как в США, заплатил деньги и дома смотришь бой. Порядка 800 тысяч – миллиона пользователей могут смот­реть вечер бокса, отсюда хорошие прибыли, гонорары. А здесь у нас только деньги спонсоров и добровольные пожертвования. Зарабатывать в Европе и у нас на этом не научились. Поэтому индустрия и не развивается. Геннадий пытался в Германии чего-то добиться. Но это все сложно: за тренировку надо платить, за спарринг-партнера надо платить, за проживание и так далее. Не каждый боксер потом на ринге показывает хороший результат.

В 2010 году Головкин подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко «K2 Promotions». География боев расширилась, соперники стали весомыми.

Покорение боксерской Мекки

Казахский чапан вместо махрового халата, золотом вышитые GGG, брат Максим рядом – таким он выходил на каждый бой. Неважно где.

К своим 34 годам, по статистике, GGG уже обогнал легендарного панчера Майка Тайсона, вписал в многомиллионный список своих фанатов принца Альберта, «заставил» сдать без боя пояс, по версии WBC, мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и еще научил повторять Майкла Баффера трое­кратно GGG. Чемпион мира, по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, в среднем весе, казахстанец Геннадий Головкин (36−0,33 КО) возглавил рейтинг самых впечатляющих боксеров современности, по версии старейшего журнала о боксе Boxing News.

Продолжая свой звездный путь, Геннадий всегда выступал под флагом Казахстана. К величайшим восторгам земляков, его фамилия в титрах сопровождается словом «Караганда». Где бы Головкин ни выступал, он крепко стоял на ногах на своей родной земле. После каждого боя приезжает в Казахстан, в свой родной город. Привозил он сюда и своего тренера Абеля Санчеса, показал спортзал, в котором начинал свою карьеру.

Сегодня за Геннадием Головкиным пристально наблюдают специалисты по обе стороны океана. «У Геннадия заложены хорошие данные, – продолжает Валерий Рачков. Помимо того что технически он хорошо подготовлен, у него психика очень сильная. Он не горит и не переживает, когда выходит на бой. Ну, это дар божий. Очень мало людей и боксеров, в том числе обладающих такими качествами. Не только и не столько физические данные сделали из Геннадия GGG, а именно психическая, моральная устойчивость. Он получил в Казахстане очень хорошую техническую школу, и Санчес добавил ему силу удара».

Сегодня Геннадий Головкин – боксер, шагнувший с олимпийского пьедестала на вершины профессио­нального спорта, боец, сформировавший новый бренд мегауспеха – GGG, карагандинец, прославивший свою страну на весь мир.