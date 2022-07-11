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Победа ко Дню столицы
Абзал Камбар

18-летняя чемпионка мира по шахматам из Казахстана Бибисара Асаубаева на странице в Instagram сообщила о своих успехах на мастерском турнире Serbian Chess Open 2022, прошедшем в сербском городе Нови-Саде. Напомним, что в 2019 году она стала гроссмейстером среди женщин, в 2020-м – международным мастером среди мужчин, в 2021-м – не только победительницей первенства планеты по блицу (причем самой молодой в истории шахмат), но и серебряным призером чемпионата мира по рапиду и чемпионкой Азии.


«Размялась на турнире перед Олимпиадой! «Сербия опен», Мас­терский турнир, 3-е место среди женщин, прибавка в рейтинге! А теперь на заслуженные мощные сборы к моим любимым тренерам! Спасибо, дорогие болельщики! Позд­равляю всех казахстанцев с Днем столицы!» – написала шахматистка. Ранее Асаубаева рассказала, что находится на турнире в Нови-Саде, а Сербия стала тридцатой страной, в которой она побывала.

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