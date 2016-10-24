​Победа на «флажке»

Президентский баскетбольный клуб «Астана» затеял глобальную перестройку, которая должна вернуть команду на лидирую­щие позиции в национальном первенстве и дать возможность с наилучшей стороны показать себя в одном из ведущих баскетбольных проектов мира – Единой лиге ВТБ.

На этот раз гостями казахстанской дружины, проводящей игры на республиканском велотреке «Сарыарка», стала сильнейшая команда Латвии – рижский ВЭФ. О силе прибалтийской команды говорит хотя бы тот факт, что в предыдущем туре, причем на выезде, она обыграла одного из лидеров лиги – подмосковные «Химки» и очень жаж­дала набрать очки в нашей столице, но... не вышло.

Уступив в первой четверти астанинцам со счетом 18:19, далее рижане резко взвинтили темп и вторую десятиминутку оставили за собой, выиграв со счетом 19:14. Большой перерыв сыграл на руку казахстанцам, и третью четверть они завершили со счетом 14:11, сократив отставание от соперников лишь на балл. Самым зрелищным и интригующим получился заключительный период.

Латыши, сделав упор на оборону с резкими контратаками, поначалу просто оглушили наш клуб, доведя свое преимущество до 9 очков. И все же наша команда смогла собраться, повысить дисциплину в защитных редутах и не только сравнять счет за минуту до финальной сирены, но и вырвать окончательную победу со счетом 66:64.

Самыми результативными в составе «Астаны» стали Родерик Одом (22 очка с игры + 10 подборов), Роберт Лоури (11 + 6 подборов + 5 передач), Леонидас Каселакис (11), Усман Крубалли (10 + 12 подборов).

Делясь впечатлениями, главный наставник нашей дружины Илиас Папатеодору отметил:

– ВЭФ – опытная команда с поставленной игрой. В первой половине у нас были определенные проблемы с защитой, не оказалось нужного взаимодействия. Гости хорошо приспособились и к нашим атакам. В большом перерыве обсудили в раздевалке действия и решили, что нам необходимо более агрессивно действовать в обороне. Итог – победили.