Победа на Всемирных играх

Бронзовый призер Олимпиийских игр в японском Токио-2020 Софья Берульцева стала победительницей Всемирных игр по карате. Соревнования прошли в Бирмингеме (США).

Казахстанская каратистка завое­вала золотую медаль в весовой категории свыше 68 кг. В финале она победила представительницу Испании Марию Торрес Гарсию. Отмечается, что на турнир приехали только сильнейшие каратисты мира – всего 96 человек.

Напомним, что, помимо Олимпийских игр, Софья Берульцева также завоевывала золотые медали молодежных Азиатских игр в Джакарте (Индонезия) в 2016 году и в Астане в 2017 году, а также становилась чемпионкой на молодежном первенстве планеты в 2017 году в Тенерифе (Испания). Среди взрослых она выиграла серебряную медаль на чемпионате Азии 2019 года в Ташкенте (Узбекистан).