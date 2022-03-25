Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину для ультракороткой иммунотерапии аллергического ринита и бронхиальной астмы, вызванной пыльцой полыни, – 4 инъекции вместо 12.

Напомним: по статистике, не говоря уже о взрослых, у 68% детей и подростков Казахстана аллергию вызывает именно это растение в период его цветения – с начала июля до наступления холодов. Вакцина разработана двумя научными учреждениями – Национальным научным центром особо опасных инфекций МЗ РК им. М. Айкимбаева и Международным центром вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

– Если, допустим, у человека есть нежелательная реакция иммунной системы на кошачью или собачью шерсть, то он может исключить контакт с ними, но с вездесущими воздушными аллергенами сделать это невозможно – пыльцу произрастающей в огромных количествах в наших степях полыни ветра разносят повсюду, – сообщил основной разработчик вакцины, директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете, вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов. – Этот аллерген можно избежать, разве только поменяв континент. У меня, а я сам страдаю этим, облегчение наступило в Австралии, когда поехал туда на учебу. Но мои партнеры, ведущие аллергологи Алматы, говорят, что это ненадолго, через несколько лет аллергия может вернуться, но уже не на полынь, а на что-то другое.

– В чем, собственно, заключается новизна разработанной вакцины? Почему о ней стоит говорить?

– Дело в том, что у нас почему-то бытует мнение, что аллергию можно лечить с помощью антигис­таминных и гормональных препаратов, однако ими просто снимают симптомы, а сама болезнь с каждым годом прогрессирует. Аллергические симптомы на первых порах выражаются в постоян­ном чихании и заложенности носа. Так как человек не может нормально дышать, качество жизни сильно ухудшается: из-за плохого насыщения головного мозга кислородом могут преследовать головные боли, нарушения сна, появляется раздражительность. Но это еще самые безобидные последствия болезни, с годами, если ее не лечить, аллергия с очень высокой вероятностью переходит в бронхиальную астму. Единственный выход в таких ситуациях – аллергическая специфическая иммунотерапия (АСИТ). Чтобы отучить иммунитет отвечать на безопасное для организма вещество острой воспалительной реакцией, еще сто лет тому назад был придуман такой метод, когда человеку вводился постепенно, маленькими дозами, причинный аллерген, после чего иммунитет перестраивался, наступало облегчение, а потом организм и вовсе переставал реагировать на него, в нашем случае – на пыльцу полыни.

Этот принцип сохранился до настоящего момента, но если говорить о коммерчески доступных препаратах, то в Казахстане с этим большие проблемы. Многие зарубежные производители вакцин для терапии разных аллергий не регистрируют их у нас. Это крайне дорогостоящее мероприятие для нашего маленького рынка, поэтому Казахстан для завоза таких вакцин использует другие пути. В частности, разовый завоз по разрешению Минздрава, но в таких случаях кому-то их может не хватить. Это при том, что цена на них достаточно высокая.

Из-за того, что метод АСИТ не приобрел у нас должного распространения, наши врачи-аллергологи часто выписывают гормональные и антигистаминные препараты. Первые (например, гормональные препараты местного действия, которые распыляют в нос) действительно помогают на первых порах, но потом перестают работать, и человек переходит на инъекционные гормоны, но это как лечение антибиотиками – когда используем самые сильные из них, то больше уже ничего не помогает. Поэтому наша задача – популяризировать АСИТ как единственно правильный способ лечения аллергии.

– А чем отечественная вакцина отличается от зарубежных аналогов?

– Обычно все коммерчески дос­тупные вакцины содержат в своем составе природные экстракты аллергенов, которые после химичес­кой обработки формулируются с адъювантом (преи­мущественно – гидроокисью алюминия). У нас это – рекомбинантный мажорный (главный) белок пыльцы полыни, который мы получаем полностью синтетическим путем, не собирая сырье в поле. В отличие от природных экстрактов пыльцы он является хорошо стандартизируемым сырьем и самое важное – гипоаллергенен, то есть не усиливает аллергическую реакцию, как это наблюдается с природными экстрактами на первых порах применения метода АСИТ.

А теперь о главном. Чтобы вызвать ремиссию (нечувствительность к аллергену), в аллергосезон в среднем делается за один курс 12 инъекций коммерческим препаратом. Это неудобно, уходит масса времени (целых 12 дней), поэтому не все люди до конца завершают курс лечения. Мы же предложили ультракороткий режим иммунотерапии – месячный курс с 4 инъекциями с интервалом в неделю, после чего человек готов к аллергосезону. Повторение курсов в течение двух-трех лет, как мы предполагаем, исходя из собственного опыта, может позволить человеку забыть об аллергии лет на 10–15.

Еще раз напомню: любая вакцина должна проходить регистрацию в той стране, где она будет применяться, а это дорого. Возьмем зарубежные вакцины от COVID-19. После их регистрации в Казахстане началась массовая профилактическая иммунизация населения, но терапия против определенной аллергии необходима не такому уж большому количеству людей, поэтому, пов­торюсь, крупные производители и не идут на регистрацию своей вакцины – нерентабельно. Появление собственной вакцины от аллергии должно в корне поменять ситуацию. Многие ведь годами мучаются – ринит, вызываемый пыльцой полыни, в конце концов превращается в бронхиальную астму. Для сведения: в индустриально развитых государствах до 35% населения страдает опосредованной аллергией. И с каждым годом количество аллергиков будет только расти.

– Вашу вакцину уже применяют в казахстанских клиниках?

– Еще нет, внедрение любого лекарственного препарата – долгий процесс. Финансирование на проведение доклинических исследований или оценки ее безопасности и эффективности на лабораторных животных уже есть. Будем проводить их на базе регуляторного органа – Нацио­нального цент­ра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК. На днях подаем заявку и к концу года планируем завершить исследования. Если результаты будут удовлетворительными, будем искать финансирование на клинические исследования. Это самая дорогая часть при разработке любого биопрепарата. В наших планах внедрить в практику здравоохранения нашу вакцину в ближайшие пяти лет.

– В конце прошлого года Центр вакцинологии презентовал еще одну вакцину – против COVID-19 для животных.

– Управление предпринимательства и инвестиций Алматы организовало нам недавно встречу с представителями зоопарка Алматы, кинологическими службами, ветеринарными клиниками и приютами для животных. На повестке дня стоял один вопрос – бесплатная иммунизация животных, которые содержатся в неволе, препаратом NARUVAX-C19 (pets), разработанным Международным центром вакцинологии Казахского национального аграрного исследовательского университета МСХ РК и Национальным научным центром особо опасных инфекций МЗ РК им. М. Айкимбаева. После того как были отмечены летальные исходы от COVID-19 (речь идет о снежных барсах, тиграх и львах), весь научный мир во главе с Международным эпизоотическим бюро обсуждает этот вопрос – как обезопасить животных, а, следовательно, и людей. Наша страна сейчас находится в «зеленой» зоне, но COVID никуда не делся. ВОЗ указывает, что эта инфекция стала эндемичной, то есть ее присутствие отныне постоянно в нашем мире. В КНР, например, получил сейчас распространение вариант «стелс-омикрон», который имеет все шансы стать преобладающим в мире. И хотя теперь инфекция уже не будет иметь такой массовый характер, ВОЗ напоминает, что даже обычные эндемичные инфекции ежегодно уносят миллионы человек. В том, что мы предлагаем свою вакцину бесплатно, – ничего удивительного нет. Это практика наших зарубежных коллег. Например, компанией «Зоетис» (США) передано более 27 тысяч доз вакцин против COVID-19 в 100 зоопарков и приютов для животных 12 стран мира для вакцинации более 100 видов млекопитающих. Мы также считаем важным вакцинировать наших домашних питомцев, кошек в первую очередь.

– Почему именно их?

– Потому что это первое животное, у которого официально выявлен COVID-19 после контакта с людьми. Установлено, что одна зараженная кошка может распространять вирус по меньшей мере трем другим контактным собратьям. Самое опасное – кошки могут образовать новый природный резервуар для сохранения и появления мутированных вариантов вируса SARS-CoV-2. У зараженных кошек вирус в высоких концентрациях выделяется в окружающую среду. Следовательно, есть риск обратной передачи возбудителя людям. Вакцинация людей против COVID-19 не защитит их питомцев от заражения. В Испании отмечен первый случай заражения кошки Delta-вариантом вируса

SARS-CoV-2 от переболевшего, а затем полностью вакцинированного хозяина животного.

По сообщению Международного эпизоотического бюро, сейчас зарегистрировано 645 вспышек среди 19 видов животных (кошки, собаки, норки, выдры, домашние хорьки, львы, тигры, пумы, снежные барсы, гориллы, белохвостый олень, рыбья кошка, бинтуронг, южноамериканский коати, пятнистая гиена, евразийская и канадская рыси, бегемот, хомяк) в 35 странах, в некоторых из них отмечается высокая распространенность вспышек в норковых хозяйствах, где выявлены новые варианты вируса SARS-CoV-2.