Победа над "Марибором" – радость для всего Казахстана

ФК "Астана" и алматинский "Кайрат" устроили одну из самых ярких перекличек в середине спортивного лета, отзывающуюся раскатистым эхом по всей республике.Выигрыш столичного клуба у "Марибора" получился впечатляющим за счет множества составляющих. Быстрый гол Бауыржана Джолчиева, придавший уверенность игрокам команды Станимира Стойлова и превративший чашу "Астана Арены" в пульсирующий вулкан позитивных эмоций. Ошибка столичного голкипера Владимира Логиновского, приведшая к голу, усложнившая решение задачи. Великолепный дальний удар Рохера Каньяса незадолго до перерыва, ставший украшением коллективного взаимодействия хозяев поля. Третий гол Патрика Твумаси, дающий право на проход в очередной этап самого престижного еврокубкового турнира в футболе. Нарушение в центре поля тем же Каньясом, приведшее к удалению и усложнившее задачу для "Астаны" по сохранению своих ворот от второго мяча. Причем все это происходило на фоне обоюдоострой борьбы, и нерв игры смогли прочувствовать не только болельщики на трибунах, но и зрители, наблюдавшие за ходом поединка по телевизору.Фото с сайта ФК "Астана"Гости из Словении по сравнению с казахстанским коллективом имели за спиной весомый багаж еврокубковых матчей, и опытные футболисты "Марибора", казалось, сумеют извлечь выгоду за счет лишнего игрока. Тем ценней выглядит выигрыш у такого соперника. Не будем забывать, что на этом этапе квалификации выступают команды разного калибра, для которых само участие в отборе Лиги чемпионов уже веха в клубной истории. Но словенцы как раз не из тех, кто удовлетворяется участием на этой стадии, а стремится попасть в групповой этап Лиги чемпионов. И остановить такого соперника, приехавшего в Астану только за итоговой победой, – дорогого стоит.Фото с сайта ФК "Астана"Находясь под воздействием вчерашней победы, хотелось бы заострить внимание на ее неслучайность. Приличествующие случаю слова представителей тренерского штаба и стремления игроков должны были получить четкую иллюстрацию намерений. И мы это увидели. Как старательно действовали в отборе, быстро разгоняли атаки на половине поля соперника. Ошибались, но в дальнейшем избегали повторения неудачных действий по мере развития событий. Надежно подстраховывали партнеров и, когда пришло время, быстро перестроив игровые порядки, выстроили два эшелона обороны, где каждый бился за себя и за того парня. Как смело брали на себя игру Танат Нусербаев с Георгием Жуковым в центре поля, по-спортивному нагло действовавшие в центре поля и бросавшие в прорыв форвардов. Что интересно, наши футболисты не тушевались, видя перед собой соперников, и смело шли в обыгрыш или хитроумно находили передачами партнеров. Особенно впечатлила пара атак, проведенных сразу же после того, как словенцы сравняли счет. Быстрый переход от обороны в атаку, и в гуще соперников поочередно завершают усилия партнеров ударами Нусербаев и Кетевоама. Если вы вспомните этот короткий отрезок, то можете сделать вывод о несломленном духе столичных игроков. Как часто вы видели, что в ситуации, когда рушится надежда, наши игроки продолжали сохранять нацеленность на ворота соперников? А тем более вдвоем организовывали вылазку, причем по насыщенному центру поля с выходом на ударную позицию и завершением атаки? А как накручивал, сажая оппонентов на пятую точку, Джолчиев?Фото с сайта ФК "Астана"Фото с сайта ФК "Астана"Правы были соперники, несолоно хлебавши возвращающиеся на родину: мы недооценили "Астану". Правы были и те, кто искренне верил в победу нашего чемпиона. Неужели наши клубы, пусть и поодиночке, вырастают из коротких штанишек и начинают покрываться налетом истинного профессионализма и презрением к авторитетам? Теперь уже и финский ХИК, с которым "Астана" встретится в следующем круге, не видится непреодолимым барьером на пути к очередному еврокубковому перевалу.Аппетит растет во время еды, и мы во что бы то ни стало хотим видеть "Астану" такой же собирательницей скальпов, какой она предстала на "Астана Арене", и надеемся, что импульс этот поймает и разовьет сегодня другой наш представитель в еврокубках. И алматинский "Кайрат" поддержит победное шествие и вернется с победой из Армении, где ему предстоит сыграть в ответном матче с "Алашкертом". Эти два казахстанских клуба смогут порадовать своих фанатов. Болельщики из Астаны, Алматы да и остальных городов и сел страны как можно дольше испытают воздействие футбольного вируса, все больше захватывающий всех соотечественников.