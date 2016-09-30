​Победа разной ценой

Октябрь – месяц борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире, этой проблеме в каждой стране по понятным причинам уделяют много внимания.

Именно поэтому Генеральное консульство Франции, которое ежегодно проводит в Алматы французский гаст­рономический фестиваль при поддержке Ассоциации последователей Эскофье, решило в текущем году открыть фес­тиваль благотворительным вечером, средства от которого также пойдут на эту социальную акцию.

Впервые гастрономический фестиваль был проведен в 2013 году и нашел отклик у многих гурманов и поклонников французской культуры.

– Французское консульство специально пригласило семерых известных шеф-поваров из Нормандии, Прованса и Альп в Алматы, чтобы они смогли показать свое кулинарное мастерство, – уточняет паст-президент Клуба Ротари Алматы Георгий Кельберг. Одновременно Ассоциация последователей Эскофье обратилась к Клубу Ротари, с тем чтобы провести это мероприя­тие совместно и все сборы от сегодняшнего вечера направить на благотворительность, поддержав социальную кампанию по предупреждению рака молочной железы у женщин в Казахстане. К сожалению, можно наблюдать у нас в стране в этой связи очень неутешительную статистику. Женщины поздно обращаются на диагностику, и мы хотим привлечь их внимание. Во время этой благотворительной инициативы совместно с нашими партнерами будут организованы медицинские пункты в торговых центрах «Рамстор» в Астане и Алматы, где женщины смогут бесплатно пройти обследование у профессиональных врачей.

Сегодня на благотворительном гастрономическом вечере представители международного бизнеса и местные компании, профессиональные лидеры и средства массовой информации объединились для единой цели с утверждающим мнением, что ранняя диагностика спасает жизни, а современные технологии в медицине помогают предотвратить развитие болезни, сохранить красоту и здоровье.

Рак молочной железы – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин. Ежегодно в мире выявляется более 1 500 000 новых случаев заболевания. Но рак не является приговором, если его выявить на ранней стадии.

Именно такому посланию и будет посвящена социальная акция под названием «#я прошла», в которой примут участие Ассоциация деловых женщин Казахстана, общественный фонд «Вместе против рака», компания Philips, Клуб Ротари Алматы. В свою очередь акцию поддержали акиматы Астаны и Алматы, звезды шоу-бизнеса, известные бизнес-леди: Роза Рымбаева, Джамиля Серкебаева, Нагима Ескалиева, Ляззат Набиева, Джамиля Аимбетова, Виктория Моминбаева, Жанна Орынбасарова, Салтанат Баймухамедова, Айгуль Мукей, Светлана Коковинец.

А приглашенный на французский вечер гость – известная и любимая в Казахстане джазовая певица Жанна Саттарова, которой пришлось однажды самой бороться с этим страшным недугом, – сказала:

– Я бы хотела сейчас говорить не о своей проблеме, а о проблеме в целом. Когда мне позвонили и попросили принять участие в сегодняшнем мероприятии, я незамедлительно сказала «да». Потому что вопрос здоровья является не только вопросом отдельно взятого человека, но и здоровья нации в целом. Я считаю эту проблему первостепенной важности. В суете, в стрессах мы, особенно женщины, иног­да забываем о том, что нужно обращать внимание на свое здоровье и вовремя проходить обследования. На самом деле этого делать нельзя. Мы живем в третьем тысячелетии. Лучше предупредить, нежели потом становиться на сторону победителей или оказываться среди побежденных этой страшной болезнью. Я совершенно не стесняюсь того, что прои­зошло со мной. Потому что я образец человека, который в суете забыл о себе и даже не обращал внимания на какие-то симптомы. Оказалось, что поздновато. Но я сейчас на другой стороне – на стороне победителей. На это ушло два года постоянной борьбы. Конечно, было бы лучше своевременно пройти диагностику, нежели потом с этим бороться. Сейчас я прос­то живу сегодняшним днем и радуюсь, а также стараюсь каждые два-три месяца обследоваться. Поэтому я призываю всех активно проходить диагностику, обратить на себя внимание и тоже продолжать радоваться жизни.

В итоге вечер прошел в лучших традициях Клуба Ротари. В официальной части прозвучали выступления консула Франции в Казахстане Патрика Ренара, президента Международной ассоциации последователей Эскофье в Казахстане Региса Дэниеля, вице-президента Клуба Ротари Алматы Алтынай Бейсембиевой, генерального менеджера компании Philips по Казахстану и Средней Азии Гульнары Даныбаевой.

Джамиля Серкебаева и Жанна Саттарова наполнили вечер самыми известными музыкальными произведениями Франции. Гости под сопровождение чарующих звуков наслаждались шедеврами кулинарного мастерства. Итогом праздника стал розыгрыш благотворительной лотереи, средства от проведения которой также будут направлены на решение одной из злободневных проблем нашего общества.