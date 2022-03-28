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Победа с большими вопросами
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

Национальная сборная Казахстана по футболу обыграла Молдову в гостевом матче плей-офф Лиги наций УЕФА.

Все же странное послевкусие осталось после победы нашей национальной команды в Кишиневе на стадионе «Зимбру» над молдавской сборной. Вроде итоговый счет 2:1 и должен бы радовать, но вот сама игра казахстанских футболистов, скажем откровенно, скорее разочаровала.

Я понимаю, что все можно списать на то, что наши футболисты только набирают форму (в нацио­нальном первенстве прошли всего лишь три тура), что у нас новый тренерский штаб, что несколько ведущих футболистов травмированы... И тут даже не вина нового наставника нашей дружины Андрея Карповича, который, уверен, еще покажет себя, а скорее действия большинства игроков, относящихся, напомним, к разряду профессионалов. Конкретно в этом поединке с нашей стороны было совершено немало ошибок, сопровождавшихся потерей мяча, порой неуверенными действиями в обороне и отсутствием четких действий партнеров. Кстати, это касается и молдавских футболистов, не превосходивших казахстанцев в классе, но хотя бы отличавшихся своей напористостью, что однако пользы им также не принесло.

В составе нашей команды можно было выделить (и то относительно) лишь действия защитника костанайского «Тобола» Александра Марочкина и уже ветерана сборной Казахстана, игрока «Аксу» из Павлодарской области Гафуржана Суюмбаева, который, правда, умудрился получить совсем не нужную желтую карточку под конец игры. Не впечатлили в этот раз и игроки топовых российских клубов – московского ЦСКА и питерского «Зенита» – Бахтиер Зайнутдинов (даже несмотря на гол, забитый с его помощью) и Нуралы Алип, благодаря которому мы первый мяч в свои ворота и получили.

Как раз из-за брака в игре нашей сборной счет во встрече открыли хозяева поля на 46-й добавленной минуте усилиями Иона Николаеску. Отыграться и вырвать победу нам удалось уже во втором тайме, когда на 63-й минуте представитель «Тобола» Сергей Малый восстановил равновесие, а спустя еще 16 минут защитник молдаван Вячеслав Посмак срезал мяч в свои ворота после невероятного прорыва в штрафную и мастерски исполненного прострела Бахтиера Зайнутдинова.

Кстати, еще по одному голу гипотетически могли бы забить полузащитник Владислав Василь­ев на 6-й минуте и нападающий Айбар Жаксылыков на 90-й, также представляющие клуб из Костаная (не зря команда в прошлом сезоне стала чемпионом Казахстана), но, видимо, они еще не до конца настроили свои прицелы.

Уже завтра эти сборные проведут ответный поединок на столичной «Астана-Арене», и мы очень надеемся, что рисунок игры нашей главной команды изменится. Никто не упрекает игроков в нежелании выигрывать и приносить радость болельщикам. Просто хотелось бы поменьше видеть сумбура, а порой и растерянности в действиях, когда прямо-таки заметно, что даже мяч не могут вынести в опасных ситуациях, которые еще и сами создают, на нашей половине поля.

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния продолжит выступление в лиге С, а проигравший вылетит в лигу D. Всего, напомним, в этом турнире есть четыре лиги – еще А и В, где выступают лучшие команды Европы и куда мы со временем должны попасть.

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