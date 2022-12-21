Победа в гостях

После небольшого перерыва, связанного с участием сборных Казахстана, России и Беларуси в московском международном турнире «Кубок Первого канала», возобновились игры в Континентальной хоккейной лиге. Флагман отечественного хоккея – «Барыс» из Астаны – свой первый поединок после паузы провел на выезде против российского «Нефтехимика» и одержал убедительную победу со счетом 3:1.

Хозяева площадки первыми вышли вперед на 33-й минуте благодаря заброшенной шайбе Анселя Галимова. Но вот дальше на льду выделялись лишь казахстанцы. Так, в начале третьего периода на 42-й минуте наш канадский легионер Майкл Шапю сравнял счет. На 54-й минуте американский нападающий Джереми Бракко вывел «Барыс» вперед. А за 53 секунды до финальной сирены неугомонный Шапю установил окончательный результат.

По словам главного тренера казахстанской команды Андрея Скабелки, матч поначалу складывался непросто.

– Половину игры мы вспоминали команд­ные взаимодействия, так как во время паузы в регулярном первенстве тренировались и играли в разных местах. Понадобилось время, чтобы наладить взаимосвязь. В третьем периоде мне очень понравилось, как играла наша коман­да – взяли под контроль шайбу, много времени провели в зоне атаки, и это вылилось в хорошие голы. Очень важная для нас победа. Едем домой и готовимся к следующим матчам, – отметил он после игры.

Астанинцы одержали в КХЛ уже третью победу кряду и, набрав 41 очко, поднялись в зону плей-офф, занимая восьмое место в Восточной конференции. Уже сегодня «барсы» на своем льду будут принимать омский «Авангард».