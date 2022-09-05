Победа в Москве

На международном турнире по бильярдному спорту «Кубок Кремля» казахстанец Ернар Чимбаев завоевал «золото».

В соревнованиях приняли участие 392 спортсмена из Казахстана, России, Кыргызстана, Украины, Беларуси, Армении, Молдовы, Узбекистана и Кореи. Игры проходили в трех дисциплинах – комбинированная пирамида, свободная пирамида и пул.

Член национальной сборной команды, мастер спорта международного класса Ернар Чимбаев стал лидером в дисциплине «комбинированная пирамида», где состязались 215 спортсменов. В финале он обыграл со счетом 5:2 спортсмена из Кыргызстана Дастана Лепшакова. Третье место разделили россиянин Павел Плотников и кыргызстанец Ызатбек Ратбеков.

Стоит отметить, что и Дастан Лепшаков, и наш Ернар Чимбаев являются сверхтитулованными спортсменами. Ернар – двукратный чемпион мира, а Дастан хоть и однократный победитель мирового первенства, но трижды выигрывал Кубок Саввиди, один из самых престижных турниров в русском бильярде. Тем не менее, постоянная соревновательная практика Ернара Чимбаева дала ему возможность чувствовать себя более уверенно в игре и стать фаворитом соревнований уже с первых минут.