​Победа в овертайме

фото с сайта iihf.com

Вот и стартовал один из самых значимых для нас хоккейных турниров сезона – квалификационные отборочные игры на зимнюю Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в корейском Пхенчхане. В первом матче группы F – игры проходят в норвежском Осло – подопечные Андрея Назарова в овертайме обыграли команду хозяев со счетом 4:3.

Сразу же скажем, что игра получилась валидольной. Наша сборная вела в счете 3:1 вплоть до 59-й минуты встречи. Но именно последняя минута основного времени едва не стала роковой для казах­станцев, когда они умудрились пропустить сразу две шайбы, а потому все решилось в добавленное время...

А ведь как все начиналось! Первый период не выя­вил преи­мущества ни одной из сторон – хотя потомки викингов действовали увереннее. Начало второй двадцатиминутки уже завершилось в нашу пользу – на 22-й минуте, использовав большинство, точно в ворота пробивает капитан команды Роман Старченко. Но вскоре скандинавы смогли сравнять счет – это на 24-й минуте ювелирно сыграл Матс Цуккарелло – 1:1. И все же второй период остался за нами. На 32-й минуте безупречный бросок исполнил Кевин Даллмэн, а на 35-й Роман Старченко оформил дубль и позволил нашей ­команде уйти на перерыв при комфортном счете – 3:1.

Поистине несчастливым оказался третий период. На 46-й минуте травму получил и был вынужден покинуть площадку наш основной вратарь Виталий Колесник. На 52-й минуте казах­станские хоккеисты играли впятером против троих норвежцев, но не добились успеха. И вот на роковой 59-й минуте сборная Казахстана пропустила сразу две шайбы от Юнаса Холеса и Андерса Бастиансена.

И все же фортуна в этот день оказалась на нашей стороне. Уже в дополнительные 5 минут, играя в формате три на три, наш нападающий Брендон Боченски забил таки столь нужный гол, и мы одержали первую победу в турнире.

Напомним, что победитель группы получит путевку на Олимпиаду-2018. Ранее туда квалифицировались Южная Корея (на правах хозяйки), Канада, Россия, Швеция, Финляндия, США, Чехия, Швейцария и Словакия.