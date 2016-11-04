​Победи себя и получи весь мир

В казахстанском блокбастере, получившем признание на международном уровне, представлена россыпь голливудских звезд: Питер О’Тул, Арманд Ассанте, Майкл Мэдсен, Боло Йенг, Кэри Тагава, Дон Дракон Уилсон, Оливье Грюнер и Томми Листер. Согласитесь, старт впечатляющий…

– Саламат, как вы пришли в мир кино?

– Родился в Караганде, детство и юность прошли в Мангистау. В школьные годы был рок-н-рольщиком, гита­ристом и вокалистом группы «Эпоха». Позже работал техническим директором на телевидении, занимался компьютерной графикой и монтажом. Когда приобрел свою первую видеокамеру, начал активно снимать, в основном музыкальные клипы. Процесс настолько затягивал, что я, не укладываясь в бюджет, вкладывал свои деньги. Позже эти работы стали моей визитной карточкой.

Чтобы «подружиться» с компьютерными технологиями, изучить монтаж, спецэффекты, графику и цветокоррекцию, поступил в политехнический вуз. И хотя я сторонник того, что в кино каждый должен заниматься своим делом, на практике пришлось научиться многому. Сейчас это помогает.

– В съемках фильма с бюджетом в семь миллионов долларов, наверное, самым сложным было найти спонсоров?

– Четыре года я обращался с проектом к потенциальным спонсорам. Почти потерял надежду, но однажды случайно в самолете познакомился с Дауреном Мусой. Позже узнал, что он меценат, и решил обратиться к нему за помощью. Он поверил в меня и не только дал необходимые средства, но и стал партнером, многому научил меня в жизни.

Удачей было и то, что однажды мимо гостиничного номера, где был Даурен Муса, проходил Арманд Ассанте, который как раз закончил съемки документального фильма о Казахстане. Даурен Муса пригласил его в проект, и известный актер, ознакомившись со сценарием, принял предложение исполнить главную роль.

– Вам не раз говорили: зачем, мол, пригласили заокеанских звезд, а не отечественных…

– Знаете, я снял в своем фильме Томми Листера, его знает весь афро-американский мир, у него за плечами десятки картин, миллионы поклонников. Другие кинозведы не менее знамениты. В фильме мы показали мои любимые города Астану, Алматы, Актау, дорогие сердцу места – Боровое и другие, чтобы зритель всего мира проникся красотой нашей страны. Я снимал свой фильм, любя свою Родину и народ. А главные роли в картине играют талантливые казахстанские актеры Карлыгаш Мухамеджанова, Мурат Бисенбин, Нурлан Алтаев.

Американская дистрибьюторская компания Shoreline Entertainment приобрела право распространять наш фильм во все страны мира с условием, чтобы мы прокатали его в родной стране. Мы сделали прокат в Казахстане и были приятно удивлены отличным результатом. Получили отличные отзывы критиков и зрителей. Рейтинг фильма 9,5 из 10. Это самый лучший показатель за последние два года на сайте kino.kz.

К слову, нашего фильма нет в Интернете и на прилавках магазинов. После проката в Казахстане в течение года мои Фейсбук и Инстаграм были переполнены письмами с просьбой провести повторный кинопрокат для тех, кто не успел увидеть фильм. Возможно, мы сможем повторно показать картину соотечественникам.

– Некоторое время вы жили в Грузии и получили там поддержку коллег…

– Известно, что в бытность Советского Союза, несмотря на жесткую цензуру, грузинские режиссеры смогли заявить о себе на международном уровне, тогда много говорили о грузинской киношколе. Мне посчастливилось попасть в удивительную среду классиков советского и грузинского кино. У меня состоялась встреча с кинорежиссером, народным артистом Грузии, директором киностудии «Грузия-фильм» Отаром Литанишвили. Посмотрев «Весь мир у наших ног», он предложил провести его премьерный показ в Тбилиси. Премьера состоится весной будущего года.

В рецензии от Центра развития грузинского кино и членов совета директоров киностудии «Грузия-фильм» отмечено: «Картина покорила нас именно мастерски выстроенной кинематографической драматургией. Поразительна и темпоритмика фильма – стремительная, динамичная. И именно поэтому он смотрится на одном дыхании. Считаем, что фильм С. Мухаммеда-Али – это совершенно новое видение мира в казахском кинематографе, абсолютно новый жанр со своеобразным синтезом американской клипмейкерской стилистики и концепции игровых фильмов».

Эльдар Шангелая, народный артист СССР, почетный президент Международного культурного центра «Интеграция XXI», рекомендовал фильм «Весь мир у наших ног» программному директору Московского международного кинофестиваля Кириллу Разлогову.

– Можно узнать о ваших творчес­ких планах?

– Вместе с грузинскими коллегами мы работаем над сценарием фильма о великой грузинской царице Тамаре. Еще одним из наших проектов является спортивная драма. Это история одного казахстанского боксера, который рвался к вершинам бокса, бился и выживал на улицах Нью-Йорка для достижения своей мечты. Также я разрабатываю проекты нескольких художественных фильмов и телесериа­лов вместе со своим старшим другом и учителем – известным американским кинопродюсером Греем Фредриксоном и Питером Жмутским, независимым кинопродюсером и режиссером США.