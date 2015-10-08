Победила дружба Свежий выпуск 424 Роза Рахметуллина

Соревнования проведены в целях укрепления дружеских связей между парламентариями разных стран, а также пропаганды спорта и популяризации здорового образа жизни. В рамках мероприятия прошли турниры по мини-футболу, большому теннису, настольному теннису, шахматам и бадминтону. Местом всех соревнований стали лучшие спортивные сооружения Москвы с обслуживанием профессиональными судьями. Хорошей физической подготовкой, слаженной игрой и мастерством отличилась команда казахстанских парламентариев, занявших второе место по мини-футболу. «Серебро» в турнире по бильярду досталось депутату Азамату Абильдаеву, по большому теннису – Ромину Мадинову. В спортивных баталиях лидерство проявил вице-спикер Абай Тасбулатов, занявший второе место в настольном теннисе и малую «бронзу» в бадминтоне.

Спортивным праздником стал проведенный в завершение игр гала-матч по футболу между сборными России и парламентариев мира.