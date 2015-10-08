Победила дружба

Свежий выпуск
424
Роза Рахметуллина
Соревнования проведены в целях укрепления дружеских связей между парламентариями разных стран, а также пропаганды спорта и популяризации здорового образа жизни. В рамках мероприятия прошли турниры по мини-футболу, большому теннису, настольному теннису, шахматам и бадминтону. Местом всех соревнований стали лучшие спортивные сооружения Москвы с обслуживанием профессиональными судьями. Хорошей физической подготовкой, слаженной игрой и мастерством отличилась команда казахстанских парламентариев, занявших второе место по мини-футболу. «Серебро» в турнире по бильярду досталось депутату Азамату Абильдаеву, по большому теннису – Ромину Мадинову. В спортивных баталиях лидерство проявил вице-спикер Абай Тасбулатов, занявший второе место в настольном теннисе и малую «бронзу» в бадминтоне.
Спортивным праздником стал проведенный в завершение игр гала-матч по футболу между сборными России и парламентариев мира.

Популярное

Все
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ярмарка детских товаров открылась в Астане
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
О неблагоприятных метеоусловиях предупредили казахстанцев
Смаилов посетил семью пропавшего горняка
Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам с официальным визитом
Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области
Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская»
Несколько участков дорог временно закроют в Астане
Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Британии
Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой
Соцсеть X Илона Маска больше не будет блокировать других пользователей
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Спикер Мажилиса передал поздравления президента по случаю юбилея Машхура Жусупа Копеева
Контрабандный бензин на сумму 5 миллионов тенге выявили в Астане
Вопросы развития тепличного хозяйства обсудили в Правительстве
Два человека погибло и пятеро пострадало в страшном ДТП в Кызылординской области
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
В Туркестанской области задержали женщину за убийство мужа
Жамбылские полицейские нашли плантацию дикорастущей конопли
Пропавшую девушку нашли полицейские в Туркестанской области
Крупный пожар на складах в Алматы потушен
Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Канаде
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Как в области Жетысу борются с паводком
В Алматинской области спасли семью грибников
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России

Читайте также

Мажилисмены: до 2025 года все села Костанайской области пла…
Опасная жара
Доступное кино
От солдата до студента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]