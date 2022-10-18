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Победило знание

Алмат Шакирбаев

В международной школе «Мирас» города Астаны впервые вручили сертификаты победителям конкурса грантов на обучение.

Гранты, учрежденные Фондом образования Нурсултана Назарбаева и благотворительным фондом «Халык», предоставляются в размере 100%, 50% и 30% от соответствующего тарифа на обучение. Таким образом, данный проект предоставляет возможность детям из государственных школ получить международное образование.

Всего в конкурсе приняли участие 36 учащихся 9–11-х классов. Победителями грантов благотворительного фонда «Халык» стали Аманжол Айсана (30%) – поступила в дипломную программу IB, показав отличные результаты по математике; Сериккали Абдрахман (30%) – выиграл грант на дипломную программу, набрав высокие баллы по английскому языку;

Муслимов Абубакир из школы № 37 – выиграл 100% грант в 10-й класс благодаря выдающимся результатам (математика 95 баллов из 100).

Напомним, что школа «Мирас» – первая международная школа в Казахстане, аккредитованная Советом международных школ (CIS) и обучающая школьников по трем программам международного бакалавриата.

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