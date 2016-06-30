Победитель "Алтын қалам 2016" сможет выпустить детскую книгу

Культура
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Ксения Воронина
Объявлен старт приема работ на литературный конкурс "Алтын қалам 2016", передает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Конкурсные работы принимаются с 1 июля по 15 октября. Литературные произведения можно присылать на адрес оргкомитета adebiet2014@gmail.com и kenze2002@mail.ru или заполнить заявку на сайте akalam.kz, где также можно найти всю информацию о конкурсе.

На этом же сайте будут выставляться все работы и вестись голосование по следующим номинациям:

1. Лучшая поэзия года.
2. Лучшая проза года.
3. Лучшая детская и подростковая литература.
4. Лучшая сатира года.
5. Лучшая фантастика и детектив года.
6. Лучший киносценарий и драматургия.
7. За вклад в развитие литературы.
8. Выбор спонсора.

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Иллюстрация с сайта news.meloman.kz

Отметим, что впервые независимый литературный конкурс "Алтын қалам" был проведен в 2010 году. В 2015 году в конкурсе приняли участие 170 человек, которые прислали 355 работ в разных жанрах на двух языках. Большинство из этих работ были размещены на веб-портале akalam.kz, где с ними уже могли ознакомиться читатели.

С 2016 года началось сотрудничество "Алтын қалам" с издательством "АРУНА", которое готовит к изданию первую книгу для детей одного из участников конкурса. По итогам конкурса нынешнего года также совместно с "АРУНА" будет выпущено еще одно из произведений в номинации "Лучшая детская и подростковая литература".

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