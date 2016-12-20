Победитель конкурса художников получил от НОК 5 млн тенге
Ботагоз Балтабаева
В Астане подвели итоги конкурса среди художников, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.
Отразить идеологию олимпизма и показать достижения казахстанского спорта за 25 лет – это задача стояла перед художниками согласно условиям конкурса. За семь месяцев было собрано около 30 работ профессиональных художников нашей страны.
В состав экспертной комиссии вошли генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК Данияр Абулгазин, художественный критик Ардак Юсупова, член союза художников Казахстана Сейсенхан Махамбетов и олимпийский чемпион Серик Сапиев.
Как отметили члены экспертной группы, все работы отличались высоким мастерством исполнения и необычным видением спортивного искусства. Однако первого места был удостоен и награжден денежным сертификатом на сумму 5 млн тенге автор картины "Жарқын болашақ" художник Бейбит Асемкул. Второе место занял художник Женис Нурлыбаев с работой "Самғау", получивший сертификат на сумму 3 млн тенге. По решению членов жюри работа Сембигали Смагулова "Легкая атлетика" заняла третье место, а сам художник стал обладателем сертификата на сумму 1 млн тенге. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы от НОК РК.
"Спасибо большое Национальному Олимпийскому комитету страны за организованный интересный конкурс. Конечно, я очень рад тому, что стал его победителем. Признаться, свою работу я выполнил в течение 10 дней, работал днем и ночью. Сейчас все звонят, поздравляют. Мы должны пропагандировать спорт с помощью искусства, и такие конкурсы помогают в этом лучше всего", – выразил благодарность победитель Бейбит Асемкул.
Художники, представляя свои картины, согласились с тем, что мировые спортивные достижения соотечественников являются лучшей презентацией страны, воодушевляя людей и воспитывая патриотизм в юных казахстанцах. Участники конкурса поблагодарили НОК РК за поддержку не только отечественного спорта, но и искусства.
Конкурс прошел в стенах Музея Первого Президента РК и организован по инициативе президента НОК РК Тимура Кулибаева с целью поддержки творчества отечественных художников, развития изобразительного искусства и пропаганды спорта.
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