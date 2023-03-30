Победитель на ринге, герой – на пожаре

Общество
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Андрей Кратенко

Всего один раунд понадобился боксеру из Петропавловска Евгению Павлову, чтобы победить мексиканского спортсмена Хуана Мирелеса.

Профессиональную карье­ру Евгений Павлов начал в 2020 году. В мексиканском Мехикали он встречался с Хуаном Карлосом Мирелесом. Уже во втором раунде (из запланированных восьми) казахстанский боксер завладел преимуществом, и, когда счет стал 1:21, судья остановил поединок.

Для 23-летнего североказахстанского боксера из второй легчайшей весовой категории это был девятый бой на профессиональном ринге, и он в девятый раз подряд выиграл поединок. К слову, Павлов вместе с другими казахстанскими боксерами из команды Suleimen Promotions тренируется в США в одном зале с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Напомним, что свою восьмую победу Евгений Павлов одержал тоже в Мексике, в городе Тихуане. Евгений нокаутировал там местного боксера Хесуса Гомеса Кинтану, причем сделал это в пятом раунде. Тогда Павлов защитил пояс WBA International во втором легчайшем весе.

В Петропавловске ценят Евгения Павлова не только за его спортивные достижения, здесь его знают и как отважного человека, способного рисковать жизнью ради спасения других.

Спасатели из ДЧС Северо-Казахстанской области рассказывают, как ночью 24 ноября 2022 года в Рабочем поселке Евгений увидел разгорав­шееся пламя в соседнем доме. Он подбежал к стоящей неподалеку «газели», спровоцировал работу сигнализации, чтобы привлечь внимание людей, а сам вошел в горящий дом. Ползком передвигаясь по задымленному помещению, он отыскал 71-летнего мужчину и вытащил его на улицу. Вскоре прибыли пожарные и ликвидировали очаг возгорания.

В декабре прошлого года Евге­ний Павлов был наг­ражден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» («За героизм в ЧС»). Вручая награду, временно исполняющий обязанности начальника ДЧС СКО Дмитрий Растихин отметил профессио­нальные действия Евгения в чрезвычайной ситуации, его мужество и самоотверженность, способность принять единственно верное решение в сложных условиях.

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