Победитель определился в критериуме Свежий выпуск 487 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Завершались соревнования гонкой-критериумом на 36 км, в ходе которой велосипедистам предстояло наматывать круги по улицам областного центра. Лучше всех с этой задачей справился маститый Вадим Пронский из Астаны, ушедший в отрыв в самом начале критериума и удержавшийся далеко впереди до самого финиша. Однако даже победа на последнем этапе не позволила прошлогоднему победителю веломногодневки «Школьник Казахстана» оказаться в тройке призеров генеральной классификации.

Грамотно провел последний этап устькаменогорец Нарул Заманбек, державший своих ближайших преследователей в поле зрения и не дававший им «отъехать» слишком далеко. Подобная тактика не принесла юному спортсмену улучшения позиций в общем личном зачете, зато позволила сохранить место в тройке лидеров. Первое же место завоевал Никита Соколов из Павлодара, серебряная медаль досталась Динмухамеду Улысбаеву из Жамбылской области. В общекомандном зачете лучшими стали жамбылцы, второе командное место досталось команде из СКО. Во многом благодаря грамотной тактике Кубок за третью позицию выиграла команда-хозяйка гонки из ВКО.

Победителями в номинациях «Горный король» и «Активный гонщик» стали соответственно Динмухамед Улысбаев и Вадим Пронский.