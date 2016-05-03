Победителем турнира по қазақ күресі в Алматы стал Виктор Демьяненко

Обладателем пояса "Алматы Барысы" по қазақ күресі стал Виктор Демьяненко, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта города.
Чемпионат города по национальной казахской борьбе "Алматы Барысы" в этом году впервые проводился во Дворце спорта им. Балуана Шолака.
Турнир проводился в рамках программы "Спорттық Алматы", направленной на развитие массового спорта в мегаполисе, в год празднования 25-летия независимости и 1000-летия Алматы.
За звание лучшего палуана южной столицы соревновались 24 борца из 8 городских районов. В полуфиналах встретились Акжол Медетов против Бауыржана Кабая и Виктор Демьяненко против Ельдара Насиева. Надо отметить, будущий финалист Бауыржан Кабай не являлся фаворитом полуфинального поединка и тем не менее одержал победу. А Демьяненко вырвал победу, уступая по ходу матча.
"Тактически немного проиграл. Может, не довосстановился между схватками. Парень, который меня выиграл (Бауыржан Кабай), сильный очень. Но большого разочарования нет. Я доволен своим результатом. Теперь будем готовиться на следующий год", – поделился впечатлениями Акжол Медетов.
В свою очередь Кабай, титаническими усилиями выйдя в финал, не сумел ничего противопоставить чистому броску Демьяненко, принесшему тому победу уже на 17-й секунде матча.
"Қазақша күресі развивается. Появилось много молодых ребят, с которыми очень сложно бороться, которые работают по этому виду спорта. Все классно прошло, очень рад победе. Самый сложный соперник был за выход в финал. Сильно измотал меня. Но буду работать над своими ошибками и в следующий раз не допущу таких сложностей", – отметил победитель.