Победителем турнира по қазақ күресі в Алматы стал Виктор Демьяненко

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Обладателем пояса "Алматы Барысы" по қазақ күресі стал Виктор Демьяненко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта города.

Чемпионат города по национальной казахской борьбе "Алматы Барысы" в этом году впервые проводился во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

Турнир проводился в рамках программы "Спорттық Алматы", направленной на развитие массового спорта в мегаполисе, в год празднования 25-летия независимости и 1000-летия Алматы.

572856f8e58601462261496.jpg

За звание лучшего палуана южной столицы соревновались 24 борца из 8 городских районов. В полуфиналах встретились Акжол Медетов против Бауыржана Кабая и Виктор Демьяненко против Ельдара Насиева. Надо отметить, будущий финалист Бауыржан Кабай не являлся фаворитом полуфинального поединка и тем не менее одержал победу. А Демьяненко вырвал победу, уступая по ходу матча. 

"Тактически немного проиграл. Может, не довосстановился между схватками. Парень, который меня выиграл (Бауыржан Кабай), сильный очень. Но большого разочарования нет. Я доволен своим результатом. Теперь будем готовиться на следующий год", – поделился впечатлениями Акжол Медетов.

В свою очередь Кабай, титаническими усилиями выйдя в финал, не сумел ничего противопоставить чистому броску Демьяненко, принесшему тому победу уже на 17-й секунде матча.

"Қазақша күресі развивается. Появилось много молодых ребят, с которыми очень сложно бороться, которые работают по этому виду спорта. Все классно прошло, очень рад победе. Самый сложный соперник был за выход в финал. Сильно измотал меня. Но буду работать над своими ошибками и в следующий раз не допущу таких сложностей", – отметил победитель.

Популярное

Все
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Казахстанская конькобежка стала серебряной призеркой на этапе Кубка мира
Древний город Отырар восстановили: появится тур-маршрут по Великому Шелковому пути (ФОТО)
За миллион тенге обещал "трудоустройство" в нефтянке житель Актау
Как избежать переохлаждений в холодную погоду, рассказали в МЧС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
Атырауский школьник вытащил из ледяной воды двоих тонувших детей (Видео)
Как снизить цены на продукты: в правительстве предложили новые схемы работы стабфондов
Жители Шахтинска боятся повторить судьбу экибастузцев
Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Стало известно, когда подключат все дома экибастузцев к отоплению
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Пьяный водитель без прав "убил" в ДТП 11-классницу в Актюбинской области
Кинофестиваль "Бастау" объявил победителей
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Внимание! Поезд задерживается
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Спорт
Казахстанская конькобежка стала серебряной призеркой на эта…
Спорт
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-…
Спорт
Казахстанские шорт-трекисты прорвались в финал Кубка мира
Спорт
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]