Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-2022» наградили в столице

фото с сайта акимата Астаны

Всего заявки на участие в фестивале подали 14 команд из числа представителей столичных вузов.

Студенты соревновались в 10 номинациях. Они продемонстрировали свои способности в танцах, вокале, поэзии, музыке, изобразительном и театральном искусстве, а также в интеллектуальной викторине. Выступления участников оценивали деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.

На торжественном закрытии фестиваля заместитель акима Есет Байкен подчеркнул, что уникальность конкурса заключается в участии всех столичных вузов. По его словам, в университетах и колледжах Астаны сегодня обучаются более 62 тысяч студентов, ежегодно прослеживается тенденция увеличения количества пребывания иногородних абитуриентов.

«Сегодня столицу можно назвать не только административно-политическим центром страны, но и городом предпринимателей и молодежи. Основная причина - реализация государственных программ в поддержку молодежи и качество образования учебных заведений. В целом, этот фестиваль в данное время стал полноценной площадкой для реализации творческого потенциала, приобретения новых знакомств и формирования культурной среды среди молодежи», – сообщил заместитель акима.

Одним из победителей конкурса стал студент Казахского национального университета искусств Жантас Еркинулы. Тема независимости стала главным источником его вдохновения. В своём стихотворении молодой акын рассказал о любви к родине и призвал казахстанцев к патриотизму.

«Очень рад первому месту. Не ожидал, что стану победителем. Свой денежный приз потрачу на покупку книг, чтобы и дальше совершенствоваться, писать стихи и развивать казахскую поэзию», - отметил студент.

Также своими воспоминаниями о подготовке к конкурсу поделилась студентка университета «Туран» Карина Миняйло.

«Мы принимали участие в номинации «национальные танцы», подготовили зажигательный чеченский танец. Наша команда хотела, чтобы номер запомнился публике. Думаю, этот конкурс помогает раскрыть артистические таланты. Конечно, сегодня ощущаем огромную радость, так как наша команда заняла почетное второе место», – пояснила участница ансамбля «Иман» Карина Миняйло.