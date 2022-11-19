Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-2022» наградили в столице

Свежий выпуск

В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоялось торжественное закрытие фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny - 2022», сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Всего заявки на участие в фестивале подали 14 команд из числа представителей столичных вузов.

Студенты соревновались в 10 номинациях. Они продемонстрировали свои способности в танцах, вокале, поэзии, музыке, изобразительном и театральном искусстве, а также в интеллектуальной викторине. Выступления участников оценивали деятели искусств и культуры, заслуженные артисты страны, профессиональные хореографы и видеографы.

На торжественном закрытии фестиваля заместитель акима Есет Байкен подчеркнул, что уникальность конкурса заключается в участии всех столичных вузов. По его словам, в университетах и колледжах Астаны сегодня обучаются более 62 тысяч студентов, ежегодно прослеживается тенденция увеличения количества пребывания иногородних абитуриентов.

«Сегодня столицу можно назвать не только административно-политическим центром страны, но и городом предпринимателей и молодежи. Основная причина - реализация государственных программ в поддержку молодежи и качество образования учебных заведений. В целом, этот фестиваль в данное время стал полноценной площадкой для реализации творческого потенциала, приобретения новых знакомств и формирования культурной среды среди молодежи», – сообщил заместитель акима.

Одним из победителей конкурса стал студент Казахского национального университета искусств Жантас Еркинулы. Тема независимости стала главным источником его вдохновения. В своём стихотворении молодой акын рассказал о любви к родине и призвал казахстанцев к патриотизму.

«Очень рад первому месту. Не ожидал, что стану победителем. Свой денежный приз потрачу на покупку книг, чтобы и дальше совершенствоваться, писать стихи и развивать казахскую поэзию», - отметил студент.

Также своими воспоминаниями о подготовке к конкурсу поделилась студентка университета «Туран» Карина Миняйло.

«Мы принимали участие в номинации «национальные танцы», подготовили зажигательный чеченский танец. Наша команда хотела, чтобы номер запомнился публике. Думаю, этот конкурс помогает раскрыть артистические таланты. Конечно, сегодня ощущаем огромную радость, так как наша команда заняла почетное второе место», – пояснила участница ансамбля «Иман» Карина Миняйло.

Популярное

Все
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Экопарк протяжённостью более 70 гектаров создадут в столице
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Победителей фестиваля творческой молодежи «Jastar Jalyny-2022» наградили в столице
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Свежий выпуск
Экопарк протяжённостью более 70 гектаров создадут в столице
Свежий выпуск
Предстоящие президентские выборы в Казахстане и реализацию …
Свежий выпуск
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 19-20 ноября в столице
Свежий выпуск
Стоит только захотеть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]