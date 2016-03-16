Победителей фотоконкурса "Мой удивительный Казахстан" ждет поездка в Неаполь
Жания Уранкаева
Итальянская делегация, прибывшая в рамках международного сотрудничества с организацией Expo&Women, наградит победителей I Республиканского конкурса фотографии "Мой удивительный Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.
Фотоконкурс был организован Expo&Women в сентябре прошлого года.
"Более 20 лучших фотографов Казахстана представили свои работы согласно темам: природа, люди, столица, культура и страна. Данные творения были презентованы в павильоне Казахстана на международной выставке "EXPO 2015" в Италии, а позднее пять лучших, по мнению компетентного жюри, конкурсантов были объявлены победителями", – отметили в пресс-службе.
Завтра, 17 марта, в Coworking Multispace Astana гости из Италии подведут итоги своего визита в нашу страну и вручат победителям конкурса фотографий приглашения в Неаполь в сентябре 2016 года. В программу пребывания казахстанской делегации в Неаполе включены мероприятия по ознакомлению с культурными особенностями и достопримечательностями Италии, а также обмен опытом со своими европейскими коллегами и др.
Победителями стали: Константин Киквидзе – в номинации "Природа Казахстана"; Вероника Лернер – "Люди Казахстана"; Арман Байсадыков – "Столицы Казахстана"; Оспан Али – "Культура Казахстана"; Максим Рожин – "Моя Страна".
Отметим, что с 12 по 15 марта итальянская делегация посетила Актау, где провела встречи с представителями акимата и управлений области, бизнес-структур по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и туризма.