Культура
Победителей фотоконкурса "Мой удивительный Казахстан" ждет поездка в Неаполь
Жания Уранкаева
Итальянская делегация, прибывшая в рамках международного сотрудничества с организацией Expo&Women, наградит победителей I Республиканского конкурса фотографии "Мой удивительный Казахстан", сообщает Kazpravda.kz

Фотоконкурс был организован Expo&Women в сентябре прошлого года.

"Более 20 лучших фотографов Казахстана представили свои работы согласно темам: природа, люди, столица, культура и страна. Данные творения были презентованы в павильоне Казахстана на международной выставке "EXPO 2015" в Италии, а позднее пять лучших, по мнению компетентного жюри, конкурсантов были объявлены победителями", – отметили в пресс-службе.

Завтра, 17 марта, в Coworking Multispace Astana гости из Италии подведут итоги своего визита в нашу страну и вручат победителям конкурса фотографий приглашения в Неаполь в сентябре 2016 года. В программу пребывания казахстанской делегации в Неаполе включены мероприятия по ознакомлению с культурными особенностями и достопримечательностями Италии, а также обмен опытом со своими европейскими коллегами и др.

Победителями стали: 
Константин Киквидзе – в номинации "Природа Казахстана";
Вероника Лернер – "Люди Казахстана";
Арман Байсадыков – "Столицы Казахстана";
Оспан Али – "Культура Казахстана";
Максим Рожин – "Моя Страна". 

Отметим, что с 12 по 15 марта итальянская делегация посетила Актау, где провела встречи с представителями акимата и управлений области, бизнес-структур по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и туризма.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Всей семьей как на праздник
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Я пел гимн на восьмитысячниках
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
Важный инструмент демократии
Активность и неравнодушие
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Культура
Легендарные хиты рока прозвучали в столице Казахстана
Культура
Масштабный Open air к 30-летию госсимволов прошёл в Нур-Сул…
Международное сотрудничество , Культура
Бюст Абая установили в Нью-Дели
Культура
Сказки народов Казахстана теперь можно посмотреть в YouTube

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]