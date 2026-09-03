Победителей и призеров ЧРК по дзюдо наградили в Алматы

Спорт

Успех алматинских дзюдоистов отмечен денежными наградами

Фото: пресс-служба Федерации

Сборная города Алматы по дзюдо достойно выступила на чемпионате Республики Казахстан в Уральске, завоевав пять медалей в личном зачёте и заняв второе место в командном чемпионате. Главным итогом соревнований стали не только медали, но и заслуженное признание труда спортсменов и тренеров. По итогам чемпионата страны спортсмены и тренерский штаб сборной Алматы были награждены денежными вознаграждениями от Федерации дзюдо города Алматы, сообщает Kazpravda.kz 

Золотые медали чемпионата Казахстана завоевали Галия Тынбаева в весовой категории до 48 кг и Санжар Жабборов в категории свыше 100 кг. Серебряным призёром стала Коркем Орынбек в весе до 70 кг. Бронзовые награды завоевали Ильяс Калидолда в категории свыше 100 кг и Акерке Рамазанова в весе свыше 78 кг. Такой результат позволил сборной Алматы подняться на вторую ступень командного зачета ЧРК в личном первенстве Казахстана. В состязаниях "стенка на стенку" спортсмены мегаполиса также заняли второе общекомандное место.

- Мы очень благодарны президенту Федерации дзюдо города Алматы Али Хамитовичу Хамхоеву за постоянное внимание и поддержку. Особенно важно, что сегодня труд спортсменов и тренеров получает не только моральную, но и материальную оценку. Для наших девушек это большая мотивация продолжать работать, совершенствоваться и добиваться новых побед. Второе командное место - результат большой совместной работы. Большую благодарность также хотела бы выразить управлению спорта и физической культуры города Алматы и СШВСМ, - отметила старший тренер сборной Алматы по дзюдо среди девушек Валентина Камсулева.

В свою очередь, старший тренер сборной Алматы по дзюдо среди мужчин Ермек Насиев подчеркнул, что медалисты ЧРК-2026 имеют огромный потенциал представлять Казахстан на официальных международных соревнованиях.

- От имени спортсменов и тренерского штаба хочу выразить благодарность Али Хамитовичу Хамхоеву за поддержку. Такая форма поощрения показывает, что руководство федерации ценит труд спортсменов и тренеров. Для ребят это дополнительный стимул идти вперёд и добиваться новых результатов. Мы понимаем, что впереди ещё много работы, и будем готовиться к следующим стартам ещё сильнее, - говорит Насиев.

В Федерации дзюдо города Алматы подчёркивают: поддержка спортсменов - это инвестиция в будущие победы. Денежные вознаграждения становятся дополнительным стимулом для атлетов и тренеров, которые ежедневно работают над повышением спортивного мастерства.

Впереди у алматинского дзюдо - новые цели, новые старты и новые победы. А сегодняшнее награждение - ещё одно подтверждение того, что результат спортсменов в Алматы ценят и поддерживают.

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