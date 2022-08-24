Фото пресс-службы МО РК
Общество
Победителей конкурсов "АрМИ – 2022" наградили в Нур-Султане

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр. Итоги конкурсов, организованных на территории Казахстана, подвел первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Обращаясь к участникам игр, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил, что ежегодные международные военно-спортивные состязания имеют огромное значение для совершенствования боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

"Все участники демонстрировали блестящие навыки военного искусства, укрепляли боевой дух и воинское братство. Несгибаемой волей к победе, мастерским, искусным владением боевой техникой и оружием вы доказали, что являетесь одними из лучших среди военных профессионалов мира", - сказал заместитель руководителя оборонного ведомства.

Конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Тактический стрелок" и "Меридиан" проводились на трех учебных полигонах в Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской областях. В них приняли участие команды из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Китая, Кыргызстана, Мали, России, Таджикистана и Узбекистана.

Во всех трех конкурсах убедительные победы одержали военнослужащие Казахстана.

В Жамбылской области на полигоне "Гвардейский" в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" первое место заняли казахстанские минометные расчеты. Вторыми по итогам всех этапов стали военнослужащие России. На третьем месте – артиллеристы Азербайджана.

На полигоне "Спасск" в Карагандинской области в конкурсе "Тактический стрелок" с первого этапа лидерство захватила команда Казахстана. Наши воины уверенно победили на всех этапах и первенствовали по итогам конкурса. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда Китая, третье место поделили сборные Узбекистана и России.

Военные топографы состязались в профессиональном мастерстве на полигоне "Амандык" в Акмолинской области, где сама природа создала разнообразные условия для проведения соревнований. Первое место в конкурсе "Меридиан" заняла команда Казахстана, "серебро" досталось военнослужащим Китая, третье место поделили команды из Беларуси и Узбекистана.

Все победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Кроме того в каждом конкурсе отмечены призами победители в отдельных номинациях.

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