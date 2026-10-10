Победителей международных студенческих игр наградили в Актау

В течение пяти дней участники соревновались по 10 видам спорта

Фото: МНВО

С 5 по 9 октября 2026 года в Актау на базе Yessenov University прошли VIII международные студенческие игры «Caspian Games – 2026», объединившие молодёжь из Казахстана и зарубежных стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, масштабное спортивное событие стало площадкой для укрепления международного сотрудничества, развития студенческого спорта и расширения культурных и образовательных связей между высшими учебными заведениями Прикаспийского региона.

В соревнованиях приняли участие студенты университетов Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана.

Главная цель «Caspian Games – 2026» – популяризация здорового образа жизни среди молодёжи, развитие массового и студенческого спорта, укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных стран, а также формирование единого пространства для спортивного, культурного и академического взаимодействия.

История «Каспийских игр» берёт начало в 2000 году. За прошедшие годы спортивные студенческие игры, проводимые в рамках деятельности Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров стран Прикаспийского региона, стали значимой международной традицией, направленной на укрепление гуманитарных связей и развитие сотрудничества между государствами Каспийского бассейна.

Предыдущая, VII Универсиада – «Игры Каспия», состоялась в 2024 году в Астрахани. Она объединила студентов, преподавателей и представителей академического сообщества Прикаспийских государств. Соревнования проходили в атмосфере дружбы, взаимного уважения и стремления к высоким спортивным результатам. Участники не только состязались в различных дисциплинах, но и знакомились с культурой принимающей страны, устанавливали профессиональные и дружеские контакты, обсуждали перспективы совместных образовательных и научных инициатив.

Продолжением этой традиции стали VIII Международные студенческие «Caspian Games – 2026» в Актау. Спортивные площадки города объединили молодых спортсменов, продемонстрировавших высокий уровень подготовки, командный дух, настойчивость и волю к победе.

Особое значение Игры имеют для развития международного молодёжного сотрудничества. Спортивные состязания не только позволяют студентам продемонстрировать свои способности и стремление к победе, но и способствуют межкультурному диалогу, обмену опытом, укреплению принципов честной конкуренции, взаимного уважения и командного единства.

В течение пяти дней участники соревновались по 10 видам спорта: баскетболу, волейболу, футзалу, лёгкой атлетике, плаванию, боксу, каратэ-до, самбо, шахматам и киберспорту.

Спортивные площадки Актау стали местом ярких состязаний, напряжённой борьбы и новых достижений. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, мастерство, целеустремлённость и волю к победе.

По итогам VIII Международных студенческих «Caspian Games – 2026» места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:

I место – Атырауский университет имени Х.Досмухамедова (Казахстан)

II место – Астраханский государственный технический университет (Россия)

III место – Дагестанский государственный университет (Россия).

Победители и призёры соревнований были отмечены заслуженными наградами за высокие спортивные результаты.

«Каспийские игры – не только спорт и медали. Это прежде всего дружба, взаимное уважение и живое общение молодёжи наших стран», – отметил и.о. ректора университета Е.Т.Нурмаганбет.

Проведение международных студенческих игр способствует укреплению позиций Казахстана как площадки для развития молодёжных инициатив, международного образовательного взаимодействия и спортивного сотрудничества.

Важную роль в организации мероприятия сыграл Yessenov University, выступивший принимающей стороной и объединивший на своих спортивных площадках талантливых представителей студенческой молодёжи разных стран.