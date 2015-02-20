Победителей назовут сегодня 864 Михаил ДАРЬИНСКИЙ

В соревновании принимают участие 187 спорт­сменов (164 мужчины и 23 женщины) из 12 облас­тей республики, а также из Астаны и Алматы. Свое мастерство демонстрируют заслуженный мастер спорта, а также 11 мастеров спорта международного класса, 52 мастера спорта, 71 кандидат в мастера спорта и 52 перворазрядника.

Организаторами соревнований выступили ОО «Всеказахстанская федерация рукопашного боя», ОО «Федерация рукопашного боя Астаны» и Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Спортивные делегации, судей и зрителей приветствовал президент Ассоциации рукопашного боя РК, начальник Службы государственной охраны Амантай Куренбеков. Пожелав спортсменам успешного выступления, он дал старт соревнованиям.

В первые дни прошли предварительные бои за выход в финальную часть соревнований. Схватки были зрелищными и бескомпромиссными. Победители и призеры турнира будут названы сегодня.



