Общество
Победителей номинации "Патриот года" наградили в Нур-Султане

В рамках празднования 30-летия государственных символов Республики Казахстан в Нур-Султане состоялся Форум патриотов. В мероприятии приняли участие видные представители культуры, общественные и государственные деятели, ученые и т.д. Всего форум собрал порядка 1500 делегатов, сообщает Kazpravda.kz.

«Мы собрались, чтобы отметить этот прекрасный праздник, чествуя наш Флаг, наш Гимн, наш Герб. Пусть небесно-голубой стяг всегда гордо реет в вышине, знаменуя незыблемость нашей независимости и высокие достижения казахстанцев по всему миру! Пусть гимн, священные слова которого отпечатаны в сердце каждого из нас, мотивирует на свершения, меняющие мир к лучшему. Пусть наш герб всегда служит знаком высокого авторитета казахстанской государственности! В этом зале собралась прогрессивная молодежь страны, и я убежден, что за вашим трепетным отношением к государственным символам стоят гордость за страну, любовь к Родине, и подлинное народное единство», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев, обращаясь к участникам форума.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей номинации «Патриот года» по следующим направлениям:

«Наука и образование» – Асхат Жумабеков - победитель Европейского конкурса Европейской Ассоциации образовательных исследований; Максим Здоровец - физик, руководитель лаборатории инженерного профиля по развитию трековых мембранных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидат физико-математических наук.

«Культура и спорт» – Александр Герлиц - бронзовый призер зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, завоевал единственную медаль для страны; Гүлнұр Мамасарипова - телепродюсер, сценарист.

«Медицина и волонтерство» – Кунсулу Закарья - разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции; Абылайхан Абдраш - волонтер, оказывал профессиональную медицинскую помощь во время пандемии в Нур-Султане. Также для оказания медицинской помощи для населения создал РОО «Медицинская молодежь Казахстана».

«Промышленность и сельское хозяйство» – Бейбит Асанов - бизнесмен, за собственные средства построил в своем родном селе (село Погадаева, ЗКО) спортивный комплекс. В настоящее время в нем сельчане тренируются и проводят культурные мероприятия; Аманжол Арипов - директор ТОО «БАХА SӦHNE», построил в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области завод по производству овсяных хлопьев. Фирма имеет откормплощадку на 1000 голов КРС.

«Технология и бизнес» - Оркен Мамырбаев - совместно с компанией Phillips разработал программное обеспечение, позволяющее преобразовать казахскую речь в текст. Данная технология разработана впервые для развития и интеграции казахского языка в информационное пространство; Сабыржан Акбаров - бизнесмен и меценат. В 2021 году в результате прорыва плотины Сардобинского водохранилища оказал помощь жителям Мактааральского района Туркестанской области. Также в прошлом году в связи с засухой в период дефицита фуража оказал помощь в сборе сена для жителей Мангистауской области.

«Граждане, проявившие особое мужество» – Улан Мырзабай - гвардеец с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной во время январских событий в Актобе; Сабит Шонтакбаев - спас трехлетнюю девочку, висящую на восьмом этаже, рискуя собственной жизнью.

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