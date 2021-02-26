Победителей республиканского конкурса «Караван доброты ІІІ» наградили в Алматы

Общество
1374
В Алматы в Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая наградили победителей республиканского конкурса «Караван доброты ІІІ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

Мероприятие проводится Фондом Нурсултана Назарбаева в третий раз. Также его инициировала Ассоциация деловых женщин. В этом году количество участников достигло рекордных показателей по сравнению с предыдущими годами. То есть поступило около 700 заявок.

По словам организаторов, участники проекта - яркие личности. Они помогают нуждающимся, активно занимаются благотворительностью, проявляют мужество. Среди них есть те, кто участвует в развитии культуры страны, решает экологические проблемы, осуществляет социальное предпринимательство.

В церемонии награждения приняли участие председатель комиссии конкурса «Караван доброты ІІІ», директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева и аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Дарига Назарбаева отметила, что количество добрых, отзывчивых людей, желающих принять участие в конкурсе, с каждым годом увеличивается.

«В этом году «Караван доброты» особенный. Пандемия коронавируса, карантинные ограничения сказались на жизни каждого из нас. Хочу особо выделить среди участников сегодняшнего чествования тех, кто в это очень непростое время не жалел своих сил и возможностей для помощи. За каждой историей стоят и человеческая боль, и беда, человеческая доброта и любовь. Всегда, я хочу это особо подчеркнуть, всегда доброта и солидарность оказываются сильнее беды. Видеть это - огромная радость. А еще гордость за наш народ, за нашу страну, за наш родной Казахстан», - сказала Дарига Назарбаева.

По словам победителя в номинации «Туған жер» Даурена Кулшыгешова, благотворительность - это качество свойственное казахскому народу.

«В условиях вспышки коронавируса мы постарались максимально помочь стране. В Семее несколько граждан вместе привезли аппарат вентиляции легких из России на сумму 177 млн тенге. В лечебные учреждения закупили медикаменты на сумму 17 млн тенге. Кроме того, мы строим дома для многодетных матерей. Недавно мы подарили пятый дом», - говорит Даурен Кулшыгешов.



По мнению призера в номинации «Асар» Гульсум Елекбаевой, благотворительность не имеет преград.

«Если человек делает добро, он возвращается к себе. Я всегда спешу делать добро. Я вяжу игрушки. Изделия я бесплатно раздаю детям из детских домов и малоимущим семьям»,- говорит она.

Имена победителей конкурса были определены в пяти номинациях: «Асар», «Туған жер», «Мейірім жолында», «Батыр жүрек», «История благотворительности». Однако в этом году членами комиссии было принято решение об учреждении еще двух номинаций - это номинация «Жануарға мейірім» и «Бала жүрегі». 8-летний Ералы Долкин из Акмолинской области собрал деньги, которые родители отдали на сладости, и потратил их на приобретение аппарата вентиляции легких. Сегодня он тоже оказался в числе победителей.

«Мне восемь лет. Учусь в третьем классе. Я целый год собирал деньги, которые давали мои родители, родственники. Хотелось чего-то нужного. Я отдал за аппарат 6350 тенге, собранный летом, когда люди сильно болели. Эта болезнь ушла быстрее, и люди больше не болеют», - говорит победитель в номинации «Детское сердце» Ералы Долқын.

В конкурсе приняли участие только физические и юридические лица, принимающие участие в решении социальных, общественных вопросов, ставшие примером для других. Субъекты предпринимательства и лица, осуществляющие благотворительную деятельность через государственную поддержку, не привлекаются.

Отметим, что впервые конкурс был организован три года назад, в нем приняли участие около 100 человек. В прошлом году их было около 300. А в этом году поступило 670 заявок. В итоге победителями в 7 номинациях стали 21 человек.



Популярное

Все
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Кинотеатр на колесах
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
...А дома – лучше
А про надбавку позабыли
Путь, не усыпанный лепестками роз
Жить надо по средствам
Не ошибиться с прогнозом
Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области
Верните кодексу профессионализм!
Есть бизнес-идея и желание трудиться, но нет стартового капитала?
Нельзя снижать темпы
Сдерживать тарифы или развиваться?
Публичная порка
ЦИК Азербайджана объявил победителя президентских выборов
Первому министру обороны посвящается
Нужна прозрачная ценовая политика
Этот прекрасный мир
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Тариф на теплоснабжение завышали в Костанайской области
Строительство детсада на нелегальном участке пытались профи…
Казахстанские туристы вернулись на родину после приостановк…
Прямой рейс из Астаны в Батуми запустят в июне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]