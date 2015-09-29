Победители названы Свежий выпуск Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Победитель – сын известного в СНГ кинорежиссера Актана Арым-Кубата. Того самого, который дважды побеждал на МКФ «Евразия» – в 1998 году с картиной «Бешкемпир» и в ­2010-м­ – с лентой «Свет-аке». В Казахстане он снимал «Рай для мамы» на киностудии «Танарис».

Другие награды кинофестиваля распределились следующим образом: фильм «Жат» Ермека Турсунова получил приз за «Лучшую мужскую роль». Он достался начинающему казахстанскому актеру Ержану Нурымбету. Приза за «Лучшую женскую роль» удостоена азербайджанская актриса Фатима Мотамед-Арья, сыгравшая в фильме «Набат» главную роль. Режиссер этой картины Эльчин Мусаоглу получил награду за «Лучшую режиссерскую работу».

«Спецприз жюри» достался фильму «Любимое дело» индийского режиссера Адитьи Викрама Сенгупты. В рамках конкурса Eurasia Kids победила картина «Небесный верблюд» Юрия Фетинга (Россия).

Победителем Алматинского международного кинофестиваля «Созвездие Шакена» (в нынешнем году фестиваль молодого кино проходил в рамках «Евразии» и назывался именно так, а не «Шакен жулдыздары», как это было в предыдущие годы) стал фильм «Шлагбаум» казахстанца Жасулана Пошанова. Эта картина получила сразу два приза: в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль», которой удостоен актер, исполнитель главной роли Еркебулан Даиров.

Кстати, и на проходившем летом Московском МКФ «Шлагбаум» был удостоен этой же награды – «За лучшую мужскую роль». Актриса Альфия Сымбаева (фильм «Первая жена Сагынтая» режиссера Данияра Саламата) стала лучшей в номинации «Лучшая женская роль».

На «Евразии» наравне с международным жюри работало жюри кинокритиков – ФИПРЕССИ­ и НЕТПАК. Приза ­ФИПРЕССИ был удостоен опять же «Шлагбаум» Жасулана Пошанова. От жюри НЕТПАК награда «Лучший центрально­азиатский фильм» досталась ленте «Кунанбай» режиссера Досхана Жолжаксынова.

Напомним: на площадке международного кинофорума, проходившего в Алматы, было просмотрено 10 конкурс­ных фильмов в рамках МКФ «Евразия» и 9 конкурс­ных фильмов в рамках АМКФ «Созвездие Шакена». Кроме этого, зрители смогли увидеть 6 документальных картин, 5 детских, 5 фильмов в секции «Азия сегодня» и 4 фильма в категории «Особый показ», 5 фильмов в разделе «Европа сегодня», 10 фильмов в секции «Казахская панорама».

Честь открывать кинофорум в текущем году была предоставлена картине «Хакер» казахстанца Акана Сатаева, а закрывал фестиваль фильм французского режиссера Жан-Жака Анно «Тотем волка».



