Победители названы

Победитель – сын известного в СНГ кинорежиссера Актана Арым-Кубата. Того самого, который дважды побеждал на МКФ «Евразия» – в 1998 году с картиной «Бешкемпир» и в 2010-м – с лентой «Свет-аке». В Казахстане он снимал «Рай для мамы» на киностудии «Танарис». Другие награды кинофестиваля распределились следующим образом: фильм «Жат» Ермека Турсунова получил приз за «Лучшую мужскую роль». Он достался начинающему казахстанскому актеру Ержану Нурымбету. Приза за «Лучшую женскую роль» удостоена азербайджанская актриса Фатима Мотамед-Арья, сыгравшая в фильме «Набат» главную роль. Режиссер этой картины Эльчин Мусаоглу получил награду за «Лучшую режиссерскую работу». «Спецприз жюри» достался фильму «Любимое дело» индийского режиссера Адитьи Викрама Сенгупты. В рамках конкурса Eurasia Kids победила картина «Небесный верблюд» Юрия Фетинга (Россия). Победителем Алматинского международного кинофестиваля «Созвездие Шакена» (в нынешнем году фестиваль молодого кино проходил в рамках «Евразии» и назывался именно так, а не «Шакен жулдыздары», как это было в предыдущие годы) стал фильм «Шлагбаум» казахстанца Жасулана Пошанова. Эта картина получила сразу два приза: в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль», которой удостоен актер, исполнитель главной роли Еркебулан Даиров. Кстати, и на проходившем летом Московском МКФ «Шлагбаум» был удостоен этой же награды – «За лучшую мужскую роль». Актриса Альфия Сымбаева (фильм «Первая жена Сагынтая» режиссера Данияра Саламата) стала лучшей в номинации «Лучшая женская роль». На «Евразии» наравне с международным жюри работало жюри кинокритиков – ФИПРЕССИ и НЕТПАК. Приза ФИПРЕССИ был удостоен опять же «Шлагбаум» Жасулана Пошанова. От жюри НЕТПАК награда «Лучший центральноазиатский фильм» досталась ленте «Кунанбай» режиссера Досхана Жолжаксынова. Напомним: на площадке международного кинофорума, проходившего в Алматы, было просмотрено 10 конкурсных фильмов в рамках МКФ «Евразия» и 9 конкурсных фильмов в рамках АМКФ «Созвездие Шакена». Кроме этого, зрители смогли увидеть 6 документальных картин, 5 детских, 5 фильмов в секции «Азия сегодня» и 4 фильма в категории «Особый показ», 5 фильмов в разделе «Европа сегодня», 10 фильмов в секции «Казахская панорама». Честь открывать кинофорум в текущем году была предоставлена картине «Хакер» казахстанца Акана Сатаева, а закрывал фестиваль фильм французского режиссера Жан-Жака Анно «Тотем волка».
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