Победители проекта «10 читателей года» получат по 10 млн тенге

Литература
Айман Аманжолова
корреспондент

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг, посвященный реализации республиканского проекта «10 читателей года», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Спикерами выступили председатель Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Айзада Курманова, председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков, председатель Союза писателей Казахстана и председатель комиссии Мереке Кулкенов, депутаты Курултая Жанарбек Ашимжан, Сергей Пономарев, Председатель Фонда развития креативных индустрий Ерлан Каналимов и руководитель отдела обслуживания читателей Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая Марина Подгайнова.

Проект «10 читателей года» стартовал 1 сентября с книжного марафона. Его цель – повысить читательскую активность и определить лучших читателей страны.

В прошлом году марафон прошел в пилотном формате в трех регионах и объединил около 190 тыс. участников. В этом году он масштабирован на всю страну.

Участники распределены по семи категориям: школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, педагоги, семейные династии трех поколений, государственные служащие и другие граждане.

Отдельное направление «Parasat» предусмотрено для представителей политической и интеллектуальной общественности. Участие в марафоне добровольное и бесплатное.

Для участников сформирован перечень из 345 произведений. Каждый должен прочитать 15 книг в своей категории.

Марафон продлится до марта 2027 года и охватит 195 районов и 87 городов. По итогам областного отбора определят около 4 тыс. призеров, а в республиканский финал выйдут 200 участников из 20 регионов. Финалисты пройдут очное собеседование и публичное выступление, где продемонстрируют знание произведений и умение анализировать литературу.

По итогам комиссия определит 10 лучших читателей страны. Каждый получит звание «Читатель года» и денежную премию в размере 10 млн тенге.

Отметим, церемония награждения состоится 23 апреля, в Национальный день книги, в рамках Республиканского форума читателей.

 

#Казахстан #конкурс #книга #чтение

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