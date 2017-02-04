Победителям – премии

Спортсмены из самолета сразу отправились в областной акимат. Победители и призеры получили от акима области Жансеита Туймебаева благодарственные письма и премии. Спорт­с­менам, завоевавшим первое место, был вручен денежный приз в размере 3 млн тенге, за второе и третье места – по 2 млн тенге. Такая же сумма досталась и тренеру Мурату Аблятифову.

Уже в первый день соревнований по фристайлу в дисциплине «акробатика» Жибек Арапбаева пополнила копилку сборной Казахстана серебряной медалью, а Жанбота Алдабергенова завоевала «бронзу». А затем Жанбота и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в дисциплине «смешанная командная акробатика».

Поздравляя спортсменок и их наставника с победой, руководитель региона отметил, что Универсиада является национальным проектом Казахстана и самым мультиспортивным мероприятием за 25-летнюю историю независимого Казахстана. Благодаря спортсменам, в том числе и из Южного Казахстана, не один раз поднимался на соревнованиях флаг нашей республики. Эти победы в очередной раз убедительно продемонстрировали силу духа, волю к победе, умение побеждать, патриотизм. Аким области выразил уверенность, что и на предстоящих Олимпийских играх наши спортсмены покажут высокие результаты.