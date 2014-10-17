Победителям XVII летних Азиатских игр в Инчхоне вручили по 1,8 млн тенге

Церемония чествования победителей XVII летних Азиатских игр в Инчхоне состоялась в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz."От имени Правительства РК разрешите всех вас сердечно поздравить с высокими достижениями на Азиатских играх. Сегодня, подводя итоги, мы можем уверенно сказать, что проведена хорошая подготовка. На летних Азиатских играх неоднократно поднимался флаг Казахстана, и столько же раз торжественно звучал гимн нашей страны. Наши спортсмены завоевали 84 медали, 28 из которых – золотые. Это – лучший результат и новый рекорд за всю историю участия Казахстана в летних Азиатских играх", – отметила заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова.Призеры и тренеры Азиады получили денежные сертификаты. Так, победителей наградили сертификатами на сумму 1 млн 800 тыс. тенге, серебряным медалистам вручили по 900 тыс. тенге, бронзовым – по 545 тыс. тенге.По окончании чествования начался праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.Напомним, игры проходили с 19 сентября по 4 октября 2014 года. В состязаниях приняли участие около 10 000 спортсменов из 45 стран Азиатского континента. Было разыграно 437 комплектов наград, которые были распределены между спортсменами из 37 стран континента, в 50 видах спорта.Казахстанской сборной завоеваны 84 медали, в том числе 28 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая – по олимпийским дисциплинам; 2 "золота", 4 "серебра" и 2 "бронзы" – по неолимпийским видам спорта. Тем самым Казахстан занял 4-е место в общекомандном зачете. Такое количество золотых медалей наша сборная завоевала впервые с 1994 года – момента первого участия в Азиаде.За всю историю участия Казахстана в Азиатских играх чемпионами стали 49 спортсменов: 27 – серебреными и 97 – бронзовыми призерами; всего 173 казахстанских спортсмена завоевали награды. Это составляет более 40% от общего числа спортсменов–участников.С учетом командных видов спорта, многократными чемпионами и призерами были завоеваны: 51 "золото", 34 "серебра" и 104" бронзы". Всего – 189 медалей.