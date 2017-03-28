​Победная поступь «Алтая»

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Юрий Лифинцев

К финальному туру с равными шансами на успех подошли две команды, набравшие одинаковое количество очков. На второе «золото» подряд претендовали спортсменки местного клуба «Алтай», а также павлодарского «Иртыш-Казхрома», прежде не раз становившиеся призерами, но никогда еще – чемпионками страны.

Очный поединок главных претенденток на победу состоялся во второй день соревнований. К тому времени уже было понятно, что ушедший 22 марта в отрыв клуб своего не упустит. Три заветных очка в праздничный день взял «Алтай», обыгравший соперниц со счетом 3:1 (25:12, 25:18, 17:25, 25:22). А остальное подопечным главного тренера Жанболата Бурхана уже было не страшно: на домашней арене «Алтай» с «сухим» счетом нанес поражения командам «Караганда», «Алматы» и «Астана», а в матче с «Жетысу» (Алматинская область) фаворитами первенства был проигран всего один сет – 3:1.

На финишной ленточке в активе «Алтая» стало 78 очков. Четыре матча из пяти в Усть-Каменогорске выиграл «Иртыш-Казхром», вновь ставший серебряным призером. Волейболистки из Павлодара набрали 75 очков. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись спортсменки «Жетысу» – 61 очко. Далее расположились команды «Алматы» – 30, «Астана» – 28, «Караганда» – 1.

На церемонии награждения команд были названы и особо отличившиеся в чемпионате игроки. Лучшей пасующей признана Коринна Ишимцева («Жетысу»), лучшими нападающими – Юниеска Роблес Батиста («Алтай») и Радмила Береснева («Иртыш-Казхром»), блокирующими – Кристина Аниконова («Алтай») и Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»), либеро – Алия Садыкова («Алтай»), лучшим диагональным игроком – Кристина Карапетян («Иртыш-Казхром»). И, наконец, самым ценным игроком XXV чемпионата страны специалисты назвали Сану Анаркулову («Алтай»).

Самое время, наверное, напомнить, что и мужская команда «Алтай» в юбилейном волейбольном чемпионате страны подтвердила завоеванное в прошлом сезоне звание сильнейшей в Казахстане. Причем сделала это досрочно, за две игры до окончания соревнований.

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