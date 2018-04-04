​Победное начало

В столице Латвии начался юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой среди команд дивизиона I группы А. Сборные 6 стран, сформированные из игроков до 18 лет, вступили в борьбу за награды, главной из которых будет путевка в класс повыше. В элитной группе, напомним, выступают 10 сильнейших юниорских команд мира.

Первый тур на льду спорткомп­лекса «Арена Рига» обозначил главных претендентов на общую победу. Немцы обыграли датчан (7:2), латыши в сложном поединке одолели словенцев (2:1). Сборная Казахстана играла против сверст­ников из Норвегии и победила со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). Две шайбы в ворота скандинавов забросил Анд­рей Буяльский, по одной – Сергей Пряхин, Олег Бойко и Юсуп Асуханов. Вчера подопечные старшего тренера юниорской сборной Казахстана Александра Высоцкого встречались с командой Германии.