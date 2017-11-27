​Победное начало

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Мужская сборная Казахстана по баскетболу провела в Катаре первый квалификационный матч чемпионата мира, который пройдет в конце августа – в начале сентября 2019 года в Китае. По ходу встречи подопечные главного тренера нашей команды Михаила Карпенко немного уступали соперникам, но вторую половину игры провели с подъемом и одержали победу – 82:70. Антон Пономарев принес своей команде 23 очка, Рус­там Мурзагалиев – 20. В этой же отборочной группе D сборная Ирака сенсационно обыграла баскетболистов соседнего Ирана – 76:66.

В борьбу за семь путевок на чемпионат мира от Азии и Океании (восьмая принадлежит Китаю – стране-организатору) вступили сборные 31 страны. В нашем составе играют Рустам Ергали, Рустам Мурзагалиев, Антон Пономарев, Александр Жигулин, Дмитрий Гаврилов, Вадим Щербак, Максим Марчук, Анатолий Колесников (все – «Астана»), Николай Бажин, Аскар Мадейкин (оба – «Барсы Атырау»), Шаим Куанов («Тобол»), Азим Ягодкин, Аймурат Саткеев (оба – «Каспий», Актау). Следующий матч намечен на 27 ноября. Вечером в Астане на велотреке «Сарыарка» должны встретиться сборные Казахстана и Ирака.

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