Победного настроя!

Участники акции вышли на улицы с транспарантами в руках, на каждом из которых издалека можно было прочесть имена кумиров – Алексея Полторанина, Сергея Черепанова, Александра Малышева, Марины Матросовой, Елены Коломиной, Анны Стоян, Яна Савицкого, Сергея Наумика, Александра Трифонова.

– Риддерцы, как и все казахстанцы, объединились в едином патриотическом порыве – поддержать всех олимпийцев, чтобы придать нашим спортсменам уверенность в победе, укрепить их дух в нелегкой борьбе за призовые места, – отметил ­­и. о. акима города Калел Теленчинов.

В мероприятии приняли участие спортсмены и тренеры, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, ветераны спорта, студенты, школьники и просто жители моногорода. Было весело и зрелищно, особенно, когда немыслимый пилотаж демонстрировали сноубордисты.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область