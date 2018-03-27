​Победные шаги Дияс

Ведущие казахстанские теннисисты проверили свои силы на крупном международном турнире в США – Miami Open. Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева оступились в первом же круге, проиграв представителям Румынии Мариушу Копилу (6:7, 4:6) и Монике Никулеску (2:6, 4:6) соответственно. 

Куда успешнее пошли дела у третьей нашей участницы – сеяной Зарины Дияс. В первом круге она с трудом, но выиграла у американки Дженнифер Брэди – 7:5, 7:6, полегче ей далось противостояние с россиянкой Светланой Кузнецовой – 6:1, 6:3. В третьем круге Зарина обыграла немку Карину Виттхофт – 4:6, 7:5, 6:0. Теперь в матче четвертого круга (1/8 финала) Дияс скрестит ракетки с Каролиной Плишковой из Чехии.

В парный разряд ни Михаил, ни Юлия, ни Зарина не заявились.

